La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer la lista de las empresas que cuentan con registro como agencias de colocación (outsourcing) en todo México a marzo de 2019.

El documento Registro central de agencias de colocación de trabajadores muestra la información actualizada sobre la ubicación y datos de contacto de las empresas legalmente constituidas, con el fin de facilitar la vinculación entre empleadores y buscadores de empleo. En el documento, la Secretaría del Trabajo indica que las empresas que cuentan con registro actualizado en la dependencia suman en el país 304 sucursales; y están involucradas 26 entidades federativas.

A continuación presentamos los nombres de las empresas registradas por entidad federativa:

Nombre, Denominación o Razón Social

Aguascalientes

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Corporativo Rivego Sociedad Por Acciones Simplificada de C.V.

Baja California

Centro Empresarial de Mexicali

Coahuila

Centro Empresarial Coahuila Sureste S. P.

A&T Outsourcing Integral Services, S. A de C. V.

Proveedora de Bienes y Servicios Agropecuarios, S. A. de C. V.

Labor Mexicana, S. C.

Bpairh, S. C.

Global Intermex S. A. de C. V.

M Y M Agencia de Colocaciones S. A. de C. V.

Asem Asesoramiento Empresarial S. C.

L & Solutions S. de R. L. de C. V.

Been Best México S. A. de C. V.

Vanon Capital S. de R. L. de C. V.

Nazur Servicios Profesionales S. de S. S.

Human Staff S. A. de C. V.

Saram Human Consulting Firm S. de R. L. de C. V.

Grupo Empresarial Nazur Mx S. S. S.

Colima

Servicios Neca, S. A de C.V.

Chiapas

Constantino Solís Fabiola Berenice (Buró Laboral)

Ich Soluciones Empresariales S. de R. L. de C.V.

Centro de Desarrollo Humano y Organizacional Del Sureste S. C.

Chihuahua

Centro Empresarial de Chihuahua S. P.

Consolidated Recruiters, S. de R. L. de C.V.

Labor Force Peo, S. de R. L. de C.V.

Employee Recruit S. de R. L. de C.V.

Ciudad de México

Ecco Servicios de Personal, S.A. de C.V. (ADECCO)

Human Kind, S.A. de C.V.

American Chamber Of Commerce Of Mexico, A.C.

Staffing Personal, S.A. de C.V.

Outsourcing de Personal Temporal, Outsourcing, S.A. de C.V.

ASOC. Mexicana En Direccion de Recursos Humanos, A. C.

Administración Profesional de Personal Msg S. G.

Human Select, S.A. de C.V.

Technicon S.A. de C.V.

Mundolaboral de Soluciones, S. A de C.V.

Almara México S.A. de C.V.

Pemsa, S. de R. L. de C.V.

LV Human Resources Solutions S.A. de C.V.

PAE Proyeccion y Administración Empresarial, S.A. de C.V.

Organización y Estrategia Humana S. de R. L. de C.V.

Argu Asesores en Capital Humano S. C.

Job And Job de Mexico S.A. de C.V.

Rh Soluciones Reales S.A. de C.V.

Working Link S.A. de C.V.

Cetro Empresarial S.A. de C.V.

Manpower Industrial S. de R. L. de C.V.

WSI Innovacion en Soluciones Web S.A. de C.V.

Proyectos en Procesos de Recursos Humanos S.A. de C.V.

Optimatizacion Humana Sod S.A. de C.V.

Precisión en Capital Humano Lam S.A. de C.V.

Empresa Promocional Humano Elite S.A. de C.V.

Capital Back en Soluciones S.A. de C.V.

Formadora en Capital Humano Card S.A. de C.V.

Expertos en Administracion Imei S.A. de C.V.

Administradora Profesional en Comunicación Ero S.A. de C.V.

Personal en Piso Proactivo S.A. de C.V.

Administradora Humano Zuum S.A. de C.V.

Gente Dagar S. de R. L. de C.V.

Capacidad en Recursos Humanos S.A. de C.V.

Cocina en Estilo Gourmet S.A. de C.V.

Servad Promo Asistencial S.A. de C.V.

Expertos en Contacto Mty S.A. de C.V.

Capital con Clase S.A. de C.V.

Administración y Proyección de Recursos S.A. de C.V.

Administrativos Competitivos de Comensales S.A. de C.V.

Management Developing Center S.A. de C.V.

Corporativo Empresarial Integral Coemi, S.A. de C.V.

Em&Me Outsourcing Consulting, S.A. de C.V.

Bolsa de Trabajo y Empleo, S.A. de C.V.

Mejora Continua de México, S.A. de C.V.

Ventas Profesionales WK, S.A. de C.V.

Limhi, S.A. de C.V.

Mexworking Solutions, S.A. de C.V.

Soporte Empresarial en Recursos Humanos Lomeli, S. C.

Corporativo Empresarial SuárRez Lomelí, S.A. de C.V.

SAS Empresarial de México, S.A. de C.V.

OICH Services, S.A. de C.V.

RHCP Services, S.A. de C.V.

Tholding Servicios Planta, S.A. de C.V.

Pencarte, S.A. de C.V.

Eulen Flexiplan, S.A. de C.V.

Borja Integradores en Recursos Humanos, S.A. de C.V.

Roga Pagos, S.A. de C.V.

Flash-Per, S.A. de C.V.

SITAH Soluciones Integrales con Talento Humano, S. de R. L. de C.V.

Formule Indigo Mx, S.A. de C.V.

Bacher Zoppi, S.A. de C.V.

Randstad México, S. de R. L. de C.V.

Capihum Del Valle, S.A. de C.V.

Capihum Metropolitana, S.A. de C.V.

Capihum de México, S.A. de C.V.

Expersonal, S. C.

Pscc S. de R. L. de C.V.

Pscc S. de R. L. de C.V.

Admon. Th. S. de R. L. de C.V.

Human Dev S. de R. L. de C.V.

Centro de Negocios Chadri S. de R. L. de C.V.

Multicont S.A. de C.V.

Bh. Administración de Personal S.A. de C.V.

IPS Administración de Recursos Humanos S. de R. L. de C.V.

ADVANCE Profile In Human Resources S.A. de C.V.

Staff4 S.C.

Personal con Responsabilidad Laboral S.A. de C.V.

Control de Gestión Poblacional S.A. de C.V.

Red de Población Nacional S. A de C.V.

Comercializadora Discover del Sur S.A. de C.V.

Directriz y Promotora de Capital Humano S.A. de C.V.

Planeación Pro Empresas en Contacto S.A. de C.V.

Enterprise Market Mwjj S. de R. L. de C.V.

Alevay de México S.A. de C.V.

Recursos Humanos Crown S.A. de C.V.

Paycheck S.A. de C.V.

Manpower S.A. de C.V.

Manpower Professional S.A. de C.V.

Administradora de Talento Humano Wk S.A. de C.V.

Administradora de Personal del Fuerte S.A. de C.V.

Administradora de Personal T&W S.A. de C.V.

Táctica En Manejo de Personal S.A. de C.V.

Rolling Personnel, S. de R. L. de C.V.

Impulso Technicon S.A. de C.V.

Cierto México S. C.

Wellflow Petroleum Solutions S.A. de C.V.

Heichkey S.A. P. I. de C.V.

GNT Proyecto Humano S. de R. L. de C.V.

Nomicorp S.A. de C.V.

Comandas y Platillos A La Carta S.A. de C.V.

Bar & Barra S.A. de C.V.

Administrando el Platillo de Hoy S.A. de C.V.

Logística y Administración A Un Click S.A. de C.V.

La Razón de La Sazón S.A. de C.V.

Durango

Corporativo Mexrex S.A. de C.V.

Guanajuato

Municipio de Uriangato, Gto.

Municipio de Jaral del Progreso, Gto.

Municipio de Yuriria

Municipio de Moroleón, Gto.

Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas

Municipio de Guanajuato

Municipio de San Jose Iturbide

Municipio de Silao

Direccion Empresarial Del Bajio, S. C.

Integradora de Servicios y Logística del Bajío, S. C.

Municipio San Luis de La Paz Guanajuato

Municipio de Salamanca

Grupo Cayra de México, S. C.

Consultores en Admisión de Personal, S. C.

Adex Especialista en Recursos Humanos, S. C.

Canada Bound Recruiting, S. C.

Hidalgo

Crea Holístico Empresarial, S. de R. L. de C.V.

Sosa Bermudez Nora Elena (SERVIDOMI)

Jalisco

Cormecializadora Magna de Servicios S.A. de C.V.

Comercializadora Nueva Técnica S.A. de C.V.

Human Services & Logistics Solutions S.A. de C.V.

Corporativo Especialista en Administración de Personal Gor S. C. (Corporativo Apsis)

Grupo Jalper, S.A. de C.V.

Consultoría de Guadalajara, S.A. de C.V.

Gamaclip de México S.A. de C.V.

Díaz Morones y Asociados, S. C.

Ousourcing Contrata S. A de C.V.

Quezada Rangel Pedro (Dipro Reclutamiento)

Hardwor S.A. de C.V.

DLC Servicios Corporativos S.A. de C.V.

Resmon Servicios Empresariales S. de R. L. de C.V.

Azanza y Asociados, S. C.

Aplicaciones Sistematizadas en Recursos Humanos Internacionales S.A. de C.V.

Sofisol S.A. de C.V.

Skaveo S.A. de C.V.

Servipres, S.A. de C.V.

Cochran Iworks Recruitment Company S.A. De C.V.

Agentek S. C.

Asesoría Corporativa en Outsourcing S.A. De C.V.

Clix Empleos S.A. de C.V.

Patriotas Unidos Trabajando, S.A. de C.V.

CNI Soluciones Empresariales S.A. de C.V.

Servicios Connexus Mexico, S.A. de C.V.

Nexo Servicios de Capital Humano S. C.

Truman de Occidente S.A. de C.V.

Corporativo Brego Iberoamérica S.A. de C.V.

Despacho de Potencial Humano S.A. de C.V.

Personal y Maquilas en Movimiento México S. De R. L. de C.V.

Orange Choice S. de R. L. de C.V.

Best Personal de Mexico, S. C.

Hefes Solutions S.A. de C.V.

Operadora Genius Talent S.A. de C.V.

Link Employ S. de R. L. de C.V. 35

Estado de México

Soluciones Organizacionales en Administración y Recursos Humanos

Operaciones de Capital Humano, S.A. de C.V.

Soluciones Dinámicas en Recursos Humanos, S.A. de C.V.

Mxp Ndustrial, S.A. de C.V.

Lya Administradora Corporativa, S.A. de C.V.

Vonhum, S.A. de C.V.

ALRH Services S.A. de C.V.

Esespa S.A. de C.V.

We Keep On Moving S.A. de C.V.

Chester & Black S. C.

Soluciones Organizacionales Y Administrativas de Personal S. de R. L. de C.V.

Human Bussines Solutions, S.A. de C.V.

Ética Profesional y Ámbito Laboral S.A. de C. V.

Michoacán

Fuerza de Trabajo y Servicios S. C. de R. L. de C. V.

Nayarit

Comercializadora, Diseño y Estructuras de Negocios S.A. de C.V.

Nuevo León

Out Sourcing Personnel Services, S.A. de C.V. ASPE

Administración y Servicios de Personal, S.A. de C.V.

Impulsora de Educación Superior, A. C.

Universidad de Monterrey (Centro de Desarrollo Profesional y Vinculación Laboral)

Human Resource In Action, S.A. de C.V.

Talent Services, S.A. de C.V.

Seprosel, S.A. de C.V.

Proyectos y Servicios Coneser, S.A. de C.V.

Prestaciones Empresariales de Nuevo León, S. de R. L. de C.V.

Compensación Aplicada S. A de C.V. (Human Quality)

Grupo HQP S.A. de C.V.

Servicios Especializados en Recursos Humanos S.A. de C.V.

Proveedora de Servicios Empresariales 123 S. S.A. de C.V.

Selección Efectiva de Recursos Humanos Xecor Servicios S.A. de C.V.

Oaxaca

Sturmax, S.A. de C.V.

Clase Empresarial con Perseverancia Empresarial S.A. de C.V.

Herrera Ríos Guadalupe (Greatest Temporary Workers (GTW))

Certeza y Logro Ciudadano A. C.

Habilidades en Recursos y Administración de Capital S. C.

Puebla

Municipio de Puebla

Servicios Poblanos en Recursos Humanos S. C.

Soluciones Ideales en Personal Seleccionado S. A de C.V.

Municipio de San Andrés Cholula, Puebla

Municipio de San Pedro Cholula Puebla

Benemerita Universidad Autónoma de Puebla

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Puebla

García Muñiz María Isabel (MG Consultora en Recursos Humanos)

Organización Empresarial de Asesoria Mariel S. A de C.V.

Municipio de Cuautlancingo

Servicios de Recursos Humanos en Tecnologia Mexicana en Puebla S. C.

Servicios en Recursos Humanos Angelópolis S. C.

Cambio, Servicios Integrales de Apoyo Empresarial, S. C.

Administración Pública y Privada PM S.A. de C. V.

Topka Administración S.A. de C.V.

Servicios Vanguardistas en Desarrollo y Economía, S.A. de C.V.

Portavoz de Personas con Discapacidad A. C.

Rodizio Angelopolitano S.A. de C.V.

Fortalecimiento Social Estatal Empresarial A. C.

Empresarios de Oriente En Recursos Humanos, S. C.

TIP Human Resources Consulting, S. de R. L. de C.V.

Kdc Puebla, S. C.

Aspar Consulting Group S.A. de C.V.

Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala S.A. de C.V.

Control Gerencial de Personas S.A. de C.V.

SIPS Especialistas en Recursos Humanos S.A. De C.V.

Operación y Distribución Monts S.A. de C.V.

Administración Ambiances S.A. de C.V.

Procesos Betmun S.A. de C.V.

Kmadministration S.C.

Capital Humano Para Tu Negocio S.A. de C.V.

ASI Asesoría en Recursos Humanos S.A. de C.V.

Servicios Profesionales en Desarrollo Y Procesos S.A. de C.V.

Querétaro

Centro Universitario de Educación Contemporánea, S. C.

Instituto Tecnológico de Querétaro

Raben Outsourcing, S. C.

C&H Outsourcing S.A. de C.V.

Sors Consultores S. de R. L de C.V.

Universidad Politécnica de Querétaro

Abym Consultores, S.A. de C.V.

Personae Consultores, S. C.

Servicios Administrativos Empresariales Externos, S. C.

Palyatch Consulting, S.A. de C.V.

Firma Integral de Servicios Empresariales, S. A. de C.V.

Staffing Global, S.A. de C.V.

Personnel and Payroll Service, S.A. de C.V.

Prosesa, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales Hrp, S. C.

Marta Eugenia Rangel Arvizu (SORAA Consultores)

Outsourced Process And Network, S. C.

Solución Integral de Admon. de Personal, S. De R. L. de C.V.

Grupo Maas Recursos Humanos, S.A. de C.V.

Fundación Urbegi Asociación Civil.

Empleos Querétaro, S. C.

Operadora de Administración de Personal, S. A. de C.V.

Standard Work S.A. de C.V.

Asesoría Integral de Negocios de México S.A. De C.V.

Translabor Solution, S.A. de C.V.

Serpac Consultoría, S. C.

Soraa Massive Searching S.A. de C.V.

ASI Capital Humano S. C.

Gestión de Talentos y Habilidades Mexicanos S.A. de C.V.

Kom Business S.A. de C.V.

Servicios de Administración y Capacitación de Capital Humano S. C.

People Care, S.A. de C.V.

Out Helping Servicios, S.A. de C.V.

Out Helping Industrial, S.A. de C.V.

Out Helping Comercial, S.A. de C.V.

Grupo Maas, S.A. de C.V.

Oi Recursos Humanos S. de R. L. de C.V.

Quintana Roo

Grupo de Formación, Desarrollo Humano y Talento Profesional, S. C.

Owenlanark Human Resources Corp, S.A. De C.V.

Instituto de Capacitación en Calidad ICCAL administración de Servicios en Tierra, S. A De C.V.

Bolsa de Trabajo del Municipio de Cozumel Asistencia Empresarial Sercorp S.A. de C.V.

Supera Capacitación y Entretenimiento para La Competitividad y Calidad S. C.

San Luis Potosí

Ipsilon Industries Inc. S. de R. L. de C.V.

MDC Empleos Group, S. de R. L. de C.V.

AHQ Servicios de Personal S. C.

Proyecto Inside S.A. de C.V.

Asesoría y Procesos Globales, S.A. de C.V.

Cambio Organizacional, S. C.

Sinaloa

Cámara Nacional de Ind. de Rest. y Alimentos Condimentados A. C.

Cámara de Comercio, Servicios y deturismo de Culiacán

JB Jobbe Sapi S. de C.V.

Sonora

Universidad Tecnológica de Hermosillo

e-Evalorem S. de R. L.

Tamaulipas

Jamida Soluciones y Multiservicios Industriales S. de R. L. de C.V.

Consultores de Personal del Noreste, S.A. de C.V.

HR Capital Working, S.A. de C.V.

Winteco México, S.A.

Grupo Pasoana S.A. de C.V.

Tlaxcala

TIP Administración del Capital Humano S. de R. L.

Veracruz

Leader People Servicios Administrativos S.A. de C.V.

Leader People Servicios de Recursos Humanos S.A. de C.V.

Leader People Servicios de Consultoria S.A. de C.V.

Basset Soluciones S.A. de C.V.

Yucatán

C. E. B. M. T. Asociados S. C. P.

PB Management S.A. de C.V.

Reclutamiento en el exterior

Registro central de agencias de colocación de trabajadores con y sin fines de lucro que reclutan y seleccionan trabajadores mexicanos para un empleo concreto en el exterior de duración determinada con constancia de autorización de funcionamiento y registro, otorgada a marzo de 2019.

Ciudad de México

Working Link S.A. de C.V.

Corporativo Empresarial Integral Coemi, S.A. de C.V.

Cierto México S. C.

Guanajuato

Canada Bound Recruiting, S. C.

Jalisco

Cochran Iworks Recruitment Company S.A. de C.V.

Oaxaca

Herrera Ríos Guadalupe (Greatest Temporary Workers (GTW))

Querétaro

Sors Consultores S. de R. L.De C.V.

Translabor Solution, S.A. de C.V.