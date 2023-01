Agencia antimonopolio de Brasil investigará la denuncia de Mercado Libre contra Apple

El organismo antimonopolio de Brasil, CADE, dijo el miércoles que ha comenzado a investigar una denuncia del minorista de comercio electrónico MercadoLibre Inc contra Apple Inc por presunto abuso de monopolio en la distribución de aplicaciones para sus dispositivos, dijo el regulador.



La decisión de abrir la investigación sobre supuestas prácticas anticompetitivas de Apple se tomó la semana pasada a partir de la denuncia presentada en diciembre por MercadoLibre, dijo CADE en un comunicado. "Las autoridades antimonopolio de otras jurisdicciones están llevando a cabo investigaciones similares", remarcó.



Mercado Libre argumentó que Apple había impuesto una serie de restricciones a la distribución de productos digitales.



La empresa criticó al gigante tecnológico por exigir a los desarrolladores que ofrecen bienes o servicios digitales dentro de aplicaciones que utilicen el sistema de pago propio de Apple y por impedirles redirigir a los compradores a sus sitios web.



MercadoLibre presentó su queja en Brasil y también en México. Apple no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.



MercadoLibre, que cotiza en el Nasdaq, es una de las mayores empresas de América Latina, con una capitalización bursátil de 53,820 millones de dólares, según datos de Refinitiv.

rrg