La próxima inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ocasionará modificaciones en la operación de aerolíneas en el centro del país y, en los escenarios hipotéticos del gobierno federal, éste tendrá una mayor actividad de aerolíneas de bajo costo.

Tras la publicación de la declaratoria de saturación de los edificios terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la semana pasada por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que abre la puerta para trasladar operaciones a la nueva terminal aérea, los comentarios de las aerolíneas fueron prudentes.

En una publicación en Twitter, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) dijo, escuetamente, que ya estudian el documento y sus implicaciones.

Por su parte, representantes de empresas que no forman parte de ese organismo y que solicitaron no referir sus nombres dijeron que sus equipos legales iban a revisar el tema, toda vez que resultó sorpresivo el anuncio y tienen la convicción de que ninguna autoridad puede obligarlas a moverse de un aeropuerto a otro, lo que sí puede hacer un concesionario al poner límite a sus operaciones aéreas y “obligarlas” a usar otros aeropuertos, como Toluca, Puebla, Querétaro o Cuernavaca y no solo el AIFA.

“En relación a la resolución sobre la saturación de T1 y T2 del AICM publicado el día de ayer en el DOF, estamos analizando los detalles como sector. Nuestro compromiso es con los pasajeros y el desarrollo sostenible del país e industria. Sector aéreo. Juntos más fuertes”, escribió el viernes personal de la Canaero, que entre sus agremiados están Aeroméxico y Aeromar.

Como parte de la declaratoria de saturación, la AFAC ordenó: Gírese oficio al director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), a efecto que, lleve a cabo el análisis anual, revisión y, en su caso, la modificación del dictamen de capacidad operacional del AICM, a fin de que tome en cuenta, la nueva infraestructura aeroportuaria y composición de la flota de las aerolíneas.

AIFA para low cost

En el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre el avance del AIFA, se menciona que la Secretaría de la Defensa Nacional y la SICT establecieron un escenario hipotético para la distribución del tráfico aéreo en el centro del país, donde el AICM y el AIFA compartirían el tráfico de las aerolíneas Skyteam.

Así, el AICM concentraría a las aerolíneas internacionales, y el Aeropuerto internacional de Toluca y el AIFA, en conjunto, se repartirían el tráfico de las aerolíneas de bajo costo”. Luego de la revisión del análisis costo beneficio del nuevo aeropuerto, ASF dijo que se estimó que al cierre del presente año el AIFA atendería al 23.8% del total de la demanda estimada originalmente en la región.

