El titular de la Administración General de Aduanas (AGA), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Ricardo Ahued Bardahuil, sostuvo que ninguna de las 49 aduanas del país se militarizará.

“No se van a militarizar nunca las fronteras, las aduanas, así lo entiendo”, agregó el funcionario federal en entrevista en el marco de su participación en el 80 Congreso de Agentes Aduanales que se realizó aquí durante el fin de semana.

Precisó que desde hace muchos años, las aduanas tiene resguardo, y solo en los estados y municipios que estén resguardados por la Guardia Nacional habrá presencia de este nuevo cuerpo policiaco.

Eso servirá para que en las carreteras, contenedores, tráfico, salida y entrada de mercancía en las aduanas haya mejor contención al delito, como demandan los transportistas, quienes piden mayor vigilancia en carreteras, debido a que son asaltados afuera de los recintos aduaneros, “y en eso la Guardia Nacional nos va a ayudar mucho”.

Puntualizó que las aduanas tienen cubierta su propia vigilancia interna, por lo que “la Guardia Nacional es otro tema que estará preservando las carreteras, el tráfico de personas, fuera, en los municipios y en los estados; adentro, al interior (de las aduanas), tenemos la vigilancia suficiente y por el momento así ha sido”.

Ahued Bardahuil tiene apenas unas semanas al frente la Administración General de Aduanas, que asumió el 5 de junio pasado en sustitución de Ricardo Peralta, quien fue nombrado subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Señaló que sus prioridades al frente de la AGA serán mejorar los indicadores de recaudación a través de las aduanas, combatir la subvaluación de productos, modernizar la infraestructura, así como dar mayor seguridad, capacitación y desarrollo de tecnología.

Informó que en breve propondrá el plan de modernización de las aduanas de esta administración federal, y si bien no hay muchos recursos, se buscará ser más eficaces y eficientes en el gasto y la inversión, pues “no por tener mucho dinero se hace bien las cosas”.

“Tenemos que ajustar los presupuestos y hacer más con menos, sí se puede si abatimos corrupción, no llegamos a tomar lo que no es nuestro, no venimos a cobrar sueldos multimillonarios, y con patriotismo atendemos el gasto público, con menos haremos más”, subrayó.

Para elevar la recaudación a través de las aduanas, agregó, también se apostará a combatir la subvaluación de productos y mercancías a niveles “verdaderamente ridículos”, lo que afecta a la mano de obra mexicana.

Garanzitó revisar lo necesario “para detener la subvaluación, que es el cáncer que no permite que los ingresos sean lo suficientes, pero también están afectando la mano de obra y a las empresas mexicanas, es una descompensación muy grave, tenemos que hacerlo con transparencia, cuidado y con mucha contundencia”, subrayó.

Ahued Bardahuil dijo que el combate a la corrupción en las aduanas es permanente y forma parte de la estrategia que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador para erradicar estas prácticas en todas las áreas administrativas del país.

“Hoy ya se tipifica como delito grave la corrupción, el que no lo entendió, que se vaya dando cuenta, porque se va a llevar una sorpresa. El presidente es contundente contra la corrupción, y de adentro y de afuera del gabinete, va actuar con toda contundencia, ténganlo por seguro”, agregó.

Precisó que la AGA no tiene en su agenda impuesta una nueva Ley Aduanera, pero está en la mejor disposición de escuchar la opinión al respecto de los sectores productivos y las cámara empresariales.

Señaló que las autoridades aduaneras están en la mejor disposición de diálogo y asociación con los integrantes de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) para mejorar las condiciones del sector y del comercio exterior.

En tanto, en asamblea general ordinaria, los casi 800 integrantes de la CAAAREM eligieron a Arturo Aníbal Reyes Rosas como nuevo presidente el periodo 2019-2021, en sustitución de Ricardo Zaragoza Ambrosi.

Reyes Rosas, cuya gestión iniciará el 1 de agosto próximo, consideró que el reto del sector es modernizar las aduanas y elevar la recaudación en el comercio exterior, mientras que las preocupaciones es que sigan avanzando todos los acuerdos comerciales que tiene el país, sin obstáculos y con el trabajo común de autoridades e iniciativa privada.

Para coadyuvar en el combate a la corrupción emprendida por el gobierno federal, destacó que los agentes aduanales incorporarán su actual código anticorrupción y de ética en los estatutos de la Confederación.

El nuevo presidente de los agentes aduanales aclaró que no existe ningún proyecto para impulsar una nueva Ley Aduanera, “tenemos que mejorar lo que existe y en eso vamos a trabajar en común acuerdo” con las autoridades.