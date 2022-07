La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que se firmaron inversiones durante la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios estadounidenses en el marco del encuentro entre el primer mandatario mexicano y su homólogo del país vecino del norte.

“El Presidente @lopezobrador diálogo en Washington con empresarios para acelerar la cooperación comercial e industrial entre México y Estados Unidos. El sector energético es fundamental y su crecimiento debe ser ordenado. Se firmaron inversiones”, publicó la titular de Energía en Twitter.

Cabe recordar a pesar del compromiso presidencial de no invertir en actividades no rentables como la explotación de hidrocarburos en aguas profundas, hace dos semanas Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) reconsideró y junto con el gobierno federal admitió que el nuevo entorno de precios los obliga incluso a una asociación público privada con la neoyorkina New Fortress Energy, para una inversión de 1,500 millones de dólares en el campo Lakach, cuya producción de gas natural iniciará en un año, según aseveró el directivo.

El mismo día –durante el acto de presentación de la obra civil de la refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco– el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo también que la estatal eléctrica firmó también un acuerdo con la misma empresa neoyorkina, New Fortress Energy, para una inversión de 2,200 millones de dólares con el fin de fortalecer su posición en los mercados internacionales al convertirse en socio con 10% de participación en un primer módulo de licuefacción, 15% en el segundo módulo y 20% en el tercero, en un proyecto en Baja California Sur.

Con ello, pretende resolver la disputa por interrupción de suministro de gas natural en la entidad, por lo menos durante los próximos 10 años, mientras que en un año buscará tener condiciones para exportar el gas licuado principalmente a Europa.