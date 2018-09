Al asegurar que la reforma energética fue “una vil mentira”, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió aumentar la producción petrolera 44% de 1.8 a 2.6 millones de barriles diarios y producir en la nueva refinería de Tabasco entre 300,000 y 400,000 barriles de gasolina al día.

Obrador fue insistente en que su equipo de colaboradores ya trabaja en las licitaciones que emitirá su gobierno los primeros días de diciembre para perforación en campos terrestres de Pemex, así como en aguas someras.

“Ya se tiene una proyección, nosotros lo que queremos es llegar a finales del sexenio a una producción de cuando menos 2 millones 600,000 barriles, es decir, aumentar 800,000 barriles la producción actual, a finales del sexenio.

“En el 2004 se llegó a producir hasta 3 millones 400,000 barriles; nosotros estamos planteando 2 millones 600,000, ¿por qué?, porque también vamos a invertir en energías renovables, y no queremos extraer de más petróleo, porque es la herencia que debemos dejar a las nuevas generaciones. Pero sí necesitamos esta cantidad de petróleo, porque si no, no podríamos ser autosuficientes en producción de gasolina; es un plan de manejo racional de este recurso”, comentó.

El presidente electo se reunió el sábado en Tabasco con empresarios petroleros que, dijo, cuentan con maquinaria que ha sido subutilizada en los últimos cuatro años, desde que se implementó la reforma. “Cuando iban a aprobar la reforma energética, ahí está el testimonio, llegaron a decir que para este año, el 2018, se iban a estar extrayendo 3 millones de barriles, y se están extrayendo 1 millón 500,000. Fue un vil engaño. Tenemos que intervenir; ya no vamos a buscar culpables”, argumentó.

“Como se paró toda la actividad productiva, hay empresas que tienen plataformas paradas, equipos de perforación parados, sin actividad desde hace cuatro año, porque ya venía la crisis petrolera, pero se agravó a partir de la reforma energética. No estamos culpando a nadie, nada más es subrayar que no funcionó”, añadió.

López Obrador reiteró que el Presupuesto de Egresos para el 2018 contendrá una inversión de 75,000 millones de pesos (adicionales a los 65,000 millones que invirtió Pemex este año) para extraer el petróleo; 55,000 millones para la inversión —en el primer año— de la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, la cual costaría en tres años alrededor de 8,000 millones de dólares (160,000 millones de pesos). Adicionalmente, dijo, se invertirán 50,000 millones de pesos para la rehabilitación de las seis refinerías existentes.

López Obrador insistió en que se revisarán los 107 contratos de las rondas petroleras para evitar actos de corrupción, y destacó que las nuevas licitaciones que haga su gobierno tendrán margen de ganancia para los inversionistas, pero mayor para la hacienda pública.

“Vamos a buscar mecanismos que permitan que el empresario tenga utilidades, pero que también se beneficie la hacienda pública, que no sean contratos leoninos; que si se va a extraer el barril petrolero que se va a vender en 60 dólares, que nos cueste 10 extraerlo, para que la ganancia de los mexicanos sea de 50 dólares por barril. Eso lo vamos a cuidar mucho, porque lo que queremos es que el petróleo beneficie a los mexicanos”.

“Existen estos 107 contratos. En el resto, como no se avanzó en las llamadas rondas, todo ha quedado bajo el dominio de Pemex, entonces el plan nuestro para reactivar la producción petrolera va a estar orientado a explotar el petróleo en toda la reserva que tiene la nación.

“La inversión pública va a ser para extraer petróleo en las áreas reservadas a Pemex, y para extraer el petróleo en éstas, se requiere llevar a cabo convenios o contratos con las empresas que siempre han trabajado para la perforación de los pozos”, añadió. Finalmente, para la construcción de la refinería en Dos Bocas, López Obrador dijo que ya se cuenta con el terreno y sólo se trabaja en la licitación.

