Ante empresarios de la Cumbre de Negocios Business Summit, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que elabora una iniciativa para suspender la supervisión federal a empresas y negocios, principalmente en materia tributaria, de protección civil y sanitaria, como una medida para evitar actos de corrupción.

En su exposición ante los inversionistas nacionales y extranjeros, López Obrador argumentó que su gobierno busca confiar en la honestidad de los ciudadanos, y destacó que, por ejemplo, ya no se revisará si un establecimiento cuenta con salidas de emergencia o con extinguidores suficientes.

“Ya estamos elaborando una iniciativa de ley. Se suspende toda la fiscalización, no va a haber vigilancia, no van a haber inspectores de negocios de vía pública, porque ahora el que tiene un restaurante, el que tiene una tienda, en una empresa, tiene que estar recibiendo constantemente inspectores. Inspección de todo, y hay muchos abusos.

“Cuando hablo de combatir la corrupción podría decir que es relativamente fácil desde arriba, pero abajo cuesta más. Entonces, esta es una medida para que no se dé pie a la extorsión, porque siempre el que busca, encuentra que no hay un extinguidor, no hay una salida de emergencia, no está alumbrado adecuadamente el negocio, en fin, siempre hay.

“Entonces, ya no va a haber inspectores, ni de salud, ni del ISSSTE, ni de Economía, de ninguna dependencia del gobierno federal, eso lo vamos a resolver, porque cada empresario va a manifestarlo, y se va a inscribir, vamos a una página de Internet. Yo, fulano de tal, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que conozco de las leyes, los reglamentos, obligaciones, y voy a cumplir. ¡Y firma y ya, eso es todo! Estamos pensando que en seis meses, en un año, no haya nada, y al año, vamos a llevar a cabo un sorteo de todos los que tengamos inscritos y va a ser una fiscalización selectiva, al que le toque, vamos a ver si está correcto, si está actuando bien, si no mintió, y ya”.

Aseveró que los sorteos los llevaría a cabo el gobierno en conjunto con las cámaras empresariales. Incluso, dijo que en su gobierno los impuestos no se llamarán de ese modo, sino contribuciones.

“Lo vamos a hacer con las cámaras empresariales, conjuntamente, y sí va a haber sanciones para el que no cumplió, el que no actuó de manera responsable. Y esta es una primera etapa, lo que queremos es dar otro paso hacia los impuestos, que no haya tanta burocracia, tantos trámites, simplificarlo. También: yo, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que tuve tantos ingresos, y con una fórmula sencilla, me corresponde pagar tanto, se deposita, y se termina todo. En el caso de los inspectores no se va a correr a nadie, nada más van a tener otras actividades. Vamos hacia allá, que los ciudadanos, todos, actuemos de manera responsable. Incluso, ni llamarle impuesto, sino contribución, esto al mismo tiempo que el gobierno esté dando el ejemplo de que va a manejar el Presupuesto con honestidad.

