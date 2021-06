Barceló Maya Palace recibió el premio Best of Housekeeping de la AAA 2021. Solo el 25% de los hoteles certificados por la AAA con categoría diamantes han sido reconocidos con este premio por su excelente labor de cuidado y limpieza.

Tales atributos de un hotel se encuentran entre los componentes más importantes analizados durante la evaluación realizada en el sitio por inspectores profesionales capacitados por la AAA.

Si bien todos los hoteles deben cumplir con rigurosos estándares de limpieza y condiciones de higiene para calificar en el Programa Diamantes de la AAA, los hoteles galardonados con Best Of Housekeeping superan significativamente las expectativas, además destacan las medidas durante una inspección integral en el lugar.

Si usted realiza viajes de negocios o de placer, y busca un hotel con el premio Best of Housekeeping de AAA, sin duda encontrará propiedades designadas como Diamante AAA, de primer nivel en limpieza. Es un indicador de búsqueda para elegir un lugar refinado en donde alojarse.

El premio Best of Housekeeping de AAA se otorga a pequeñas posadas y moteles hasta complejos turísticos con todo incluido, los cuales representan el 25% superior de las propiedades designadas como AAA Diamond que van más allá en los servicios de limpieza.

Si bien todos los alojamientos designados por la AAA se someten a inspecciones periódicas, sin previo aviso y que verifican su limpieza y condiciones físicas, las propiedades que obtienen la insignia Best of Housekeeping deben recibir puntajes excelentes durante dos inspecciones consecutivas, además, no tener quejas de los miembros durante los 12 meses anteriores.

Hotel Barceló Maya Palace, miembro del Programa Diamante de la AAA con 4 diamantes, obtuvo la insignia Best of Housekeeping, que premia limpieza, calidad y excelencia en el servicio.

¿Qué es la AAA?

La AAA (Asociación Automovilística Estadounidense) es una organización sin fines de lucro, con más de 62 millones de miembros afiliados a quienes proporciona servicios gratuitos de emergencia en carreteras, asesoría jurídica y otros beneficios, tiene su sede en Heathrow, Florida.

Esta asociación cuenta con una oficina de información turística que provee mapas, guías turísticas, y recomienda lo que ella considera como los mejores hoteles y restaurantes de Estados unidos, Canadá, México y el Caribe.

¿Cómo funciona?

Los hoteles y restaurantes no pagan para ser incluidos en las votaciones de la AAA. La calificación de diamantes es actualizada cada año por un equipo de evaluadores profesionales que hacen las inspecciones in situ de cada propiedad.

Cada año, la AAA revisa más de 29,000 hoteles y Resorts. Sólo el 0.4% conforman la lista AAA Five Diamond.

En suma, el programa AAA Diamond combina conocimientos de expertos, con lo que ofrece una propiedad relacionado con esas pautas, mientras que otros sistemas de revisión y calificación a menudo solo reflejan cuánto le gusta un lugar a un viajero.

El último programa, AAA Diamond está diseñado pensando en viajeros como usted. Entonces, la única pregunta es: ¿Cuántos diamantes son adecuados para sus necesidades?