90% de los trabajadores mexicanos cree que el salario mínimo no es suficiente para una vida digna: CSI

A nivel mundial, la gran mayoría de las personas cree que el salario mínimo no es suficiente para llevar una vida digna, así lo revela la Encuesta Mundial 2022 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) que encabeza la secretaria general Sharan Burrow.

En los 17 países incluidos en esta encuesta, casi tres cuartas partes (72%) de las personas creen que el salario mínimo no es suficiente para vivir decentemente. Al menos la mitad –y hasta nueve de cada 10– de las personas de cada país cree que no es suficiente para llevar una vida digna en Bulgaria (91%), México (90%), Argentina (88%) y Brasil (84%) creen que el salario mínimo en su país no es suficiente para llevar una vida digna.

La Encuesta Mundial 2022 de la CSI cubre 17 países de diversos continentes, representando a 2,200 millones de personas mayores de 18 años. Los resultados se han analizado a escala global y representan la media de los 17 países, así como por país individual y por agrupación regional (África, Asia, América, Europa y el G20).

En ese sentido, destaca que “los salarios no siguen el ritmo del costo de la vida, hay una crisis mundial de empleo y un arraigado pesimismo que duda mucho que la próxima generación encuentre trabajo. En uno de cada dos hogares se ha perdido algún empleo y horas de trabajo”.

Además, el 68% de las personas quiere que su Gobierno trabaje para conseguir incrementos salariales para los trabajadores y las trabajadoras.

Asimismo, destaca que hay una crisis global de empleo, en los últimos dos años en el 43% de las familias se ha perdido algún empleo u horas de trabajo. Dos tercios (66%) de las personas están preocupadas por la pérdida de empleo. El 69% quiere que su Gobierno se esfuerce más para crear puestos de trabajo invirtiendo en la economía del cuidado.

Hacia un nuevo contrato social

Como parte de las conclusiones de la Encuesta, la secretaria general de la CSI, dijo que es necesario ir hacia un nuevo contrato social, “en todos los países que participaron en la Encuesta de la CSI se constata un apoyo público abrumador a favor de un nuevo contrato social basado en seis reivindicaciones de los trabajadores: empleo, derechos, salarios, protección social, igualdad e inclusión”.

Por ejemplo, en el caso del salario, el 68% de las personas quiere que su Gobierno trabaje para conseguir un aumento salarial para los trabajadores y las trabajadoras y el 72%, afirma que el Gobierno es responsable de garantizar que la ciudadanía tenga un costo de la vida razonable.

En el caso de la protección social; la encuesta revela que Protección social el 87% de las personas está a favor de que su Gobierno proporcione un acceso asequible a la atención médica; el 86% de las personas está a favor de que su Gobierno proporcione una pensión digna y el 83% que haya ayudas para la licencia por maternidad; mientras que el 78% de las considera que el Gobierno debe proporcionar prestaciones por desempleo.