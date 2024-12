Viaja y genera ingresos, emprende siendo nómada digital

La modalidad tradicional de trabajo, es decir, presencial y bajo el esquema de jerarquización, ha dejado de ser la única opción para generar ingresos, ya que muchos se inclinan por emprender o gestionar sus propios proyectos.

Dicho cambio ha permeado mayormente en las nuevas generaciones, debido a que el 72% de la generación Z desea desarrollarse por su cuenta e iniciar un emprendimiento, de acuerdo con la consultora Robert Walters. Por otra parte, una de las alternativas que ha tomado mayor fuerza es ser un nómada digital.

En tanto, los nómadas digitales son personas que viajan de un lugar a otro y a su vez, generan ingresos prestando sus servicios en línea. Cabe mencionar que los nómadas digitales están mayormente compuestos por la generación Z y millennials (58%), según Think Remote.

Por otra parte, uno de los mitos más comunes sobre este estilo de vida es que no es rentable; sin embargo, Natasha Puente, creadora de contenido y nómada digital desde hace 10 años, explica que es posible generar ingresos y crear comunidad.

Hoy en día, a lo que más me dedico es a crear contenido. Antes lo hacía para otras empresas y me pagaban. Hasta hace cuatro años, tomé las riendas de mis redes y ahora me dedico 100% a crear contenido”, explica Natasha Puente.

¿Qué tan rentable es ser un nómada digital?

Los últimos datos de Think Remote arrojan que a nivel mundial, existen 35 millones de nómadas digitales, y tienen una edad promedio de 32 años, pero Natasha Puente explica que su trayectoria comenzó cuando el término de nómada digital no era tan conocido.

De manera que, sus comienzos ocurrieron cuando se dio cuenta que tenía habilidades para el manejo de la tecnología, del cual vio una oportunidad para generar ingresos, desde hacer sitios web sin la necesidad de tener conocimientos en programación y hasta la gestión de contenido en redes sociales para empresas.

Pero este camino no ha sido fácil, ya que aún persisten tabúes sobre la cuestión monetaria; se cree solo es generar contenido para redes sociales, pero hacerlo conlleva un proceso de investigación y preparación.

Lamentablemente en redes sociales hay mucha desinformación sobre el tema de hacer dinero en línea, hay tantas estafas que se cree que es fácil y la verdad, no lo es”.

Natalia Puente relata que tuvo dos etapas como nómada digital; la primera fue cuando recibía pocos ingresos y tenía otros trabajos para solventar gastos en los países que visitaba, como trabajar en restaurantes y la segunda etapa fue cuando pudo dedicarse completamente a la generación de contenidos digitales.

“Llevo 10 años generando dinero desde mi computadora. Fue hace como cuatro años que di el salto al 100% de que, si mis ingresos vienen en línea, pero sí me tomó seis años (en el proceso)”, relata.

Los retos al crear comunidad desde distintas partes del mundo

Las profesiones a las que se dedican la mayoría de los nómadas digitales suelen ser las áreas de marketing, informática, diseño, e-commerce y escritura, ya que no es necesaria la presencia física para desarrollar labores, según Think Remote.

Por ello, es importante generar networking con otros nómadas digitales, así como la habilidad para conseguir colaboraciones con empresas de distintos países. En este sentido, Natasha Puente aconseja optimizar las redes sociales, así como tener una buena presencia digital.

En tanto, al tener presencia en plataformas en línea, manejar una comunidad que principalmente se encuentra en México, explica que es un reto generar interacción, contestar mensajes y mantener activa su comunidad, el cual está albergada en la plataforma Nas.io.

Natasha Puente relata que la comunidad que maneja en la plataforma le enseña a crear páginas web sin la necesidad de tener conocimientos en programación y atender las dudas en tiempo real.

Sin embargo, al ser una nómada digital, los husos horarios son completamente distintos, de manera que, cuando ella está activa, en su comunidad, que en este caso predomina México, ya es de noche.

Cabe mencionar que los destinos a los que más se dirigen los nómadas digitales es Norteamérica (38%), Portugal (8%), Alemania (7%) y Brasil (5%), de acuerdo con Think Remote.