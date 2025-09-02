¿Tienes una empresa? Asegura su futuro con un testamento

Tener una empresa y cuidar de ella requiere de tiempo y esfuerzo. En algunos casos los emprendedores buscan que su esfuerzo se convierta en un patrimonio para sus hijos; sin embargo, si fallecen sin dejar un testamento, la sucesión puede volverse un proceso largo y complicado.

En septiembre, se lleva a cabo la campaña “mes del testamento”, en el que el gobierno de México y las notarías promueven a la ciudadanía a realizar su testamento, para asegurar los bienes en caso de fallecimiento.

Carlos Pérez-Arizti, socio de Baker McKenzie en México, comenta que en el país tener un testamento no es una práctica común, lo cual es un problema, sobre todo para quienes tienen empresas, son socios o cuentan con acciones.

El testamento permite designar herederos específicos, quita la incertidumbre legal y fiscal. También facilita la planeación patrimonial si la persona tiene una empresa”.

Realizar el testamento es una alternativa que ahorra tiempo y recursos, a pesar de que existen otros documentos en caso de que fallezca el dueño de una empresa o socio, como las actas constitutivas, actos sucesos o protocolos familiares.

Consecuencias en el negocio

Cuando el fundador fallece y no dejó un plan de acción o un testamento, la empresa pierde el ritmo de su operación y esto genera pérdidas económicas. Aunado a que la repartición de dividendos suele complicarse, porque no existe una certeza del pago entre los involucrados.

Además, si una persona es accionista de una empresa y no tiene testamento, las acciones se pierden temporalmente, en lo que se designa a un albacea o persona que se encarga de los bienes por un tiempo.

Inversión que causa tranquilidad

Aunque es un tema difícil de procesar, por la cuestión emocional, Carlos Pérez-Arizti aconseja a los empresarios, socios y accionistas crear su testamento lo antes posible, con la intención de agilizar el proceso para los seres queridos.

“A los seres queridos es mejor dejarles las reglas claras sobre qué hacer con el patrimonio. Van a tener suficiente con el duelo y sería más pesado lidiar con la sucesión”.

Asimismo, recomienda tener todo documentado, para evitar pleitos, sobre todo en la sucesión de empresas familiares, ya que esto puede involucrar la relación personal.

Otro motivo por el que invita a los empresarios, socios y accionistas a tramitar su testamento es que lo vean como una inversión que transmite paz sobre la repartición del patrimonio. Incluso puntualiza que aprovechen el mes de septiembre para hacerlo con el descuento, lo que permitirá ahorrar dinero y tiempo.

¿Cuáles son las promociones del testamento en septiembre?

Durante todo septiembre, el testamento tendrá un descuento de hasta el 50 por ciento. Incluso se habrá asesorías jurídicas gratuitas con los notarios públicos en todas las entidades del país y darán servicio los sábados, de acuerdo con el sitio oficial del gobierno de México.

En el caso de la Ciudad de México, el costo por el testamento ante los notarios es de 3,800 pesos. Este precio estará vigente en el mes de septiembre y octubre, de acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

En este contexto, las recomendaciones que da Carlos Pérez-Arizti son las siguientes:

Planificar a quién se le darán las acciones en las empresas.

En caso de enfermedad hablar con los herederos y tener un escrito sobre la repartición. Esto brinda seguridad jurídica.

Establecer qué pasará en los estatutos de la sociedad empresarial en caso del fallecimiento de algún miembro.

Aunque se puede considerar sólo un trámite, para un empresario, socio o accionista es crucial dejar en claro su legado y asegurar que todo su esfuerzo perdure en las personas que aprecia, como los hijos o personas allegadas.