Problemas familiares ponen en riesgo de desaparecer al 50% de las empresas mexicanas

La mitad de las empresas familiares están en riesgo de subsistir debido a la acumulación de malas prácticas, señala el Centro de Investigación para Familias de Empresarios CIFEM|BBVA de IPADE Business School.

Sólo 4% de estas compañías tiene un nivel adecuado de progreso, lo que representa que el resto de las organizaciones tienen una mala dinámica familiar, lo que puede llevar a desintegrar la compañía o al fracaso del negocio.

“No es que vayan a desaparecer, pero si se están metiendo en problemas. No están haciendo la tarea, están acumulando problemas y este cumulo de situaciones adversas en una transición generacional se cumulan otras situaciones no resueltas y podemos generar la tormenta perfecta”, comentó Ricardo Aparicio Castillo, director del CIFEM| BBVA.

El estudio “Nivel de progreso de las Empresas Familiares para lograr su continuidad y armonía”, cuenta con un análisis de 476 miembros de empresas familiares y 84% de las organizaciones son mipymes.

El informe destaca que, a pasar de estos conflictos familiares, el 78% reporta progresos y crecimiento en sus ventas y el 74% señala que su patrimonio crecimiento.

Ricardo Aparicio hizo hincapié en que este riesgo es por un tema de familia, que puede poner en riesgo la continuidad del negocio, no por su nivel de administración.

“Estar en riesgo no quiere decir que vamos mal en la empresa o que no estamos creciendo económicamente, claramente estamos viendo que están trabajando con mucho ahínco, simplemente llamar la atención que hay que trabajar en esta parte de la familia y no poder en riesgo todo este trabajo y resultados que claramente ilusionan”.

En ello coincide Alfonso Bolio Arciniega, profesor decano de las áreas de Factor Humano y Empresa-Familia del IPADE, quien hace una analogía con las enfermedades personales que cuando se detectan hay que tratar.

Es como cuando tienes la presión arterial alta, el azúcar elevado y estas prediabético, cuando has ido subiendo de peso año con año y no atiendes esa situación, las zonas de alarma se van dando”.

¿Qué hacer para salir de la zona de riesgo?

Para salir de esta zona de riesgo, las empresas familiares necesitan aumentar la comunicación entre los miembros, planear a futuro, tres, cinco y 10 años e implementar procesos de sucesión claros.

“Cuando la familia funciona bien le da a la empresa una fortaleza y ventajas que a veces las empresas no familiares difícilmente logran, como motivación, dedicación, cuidado de clientes, visión de largo plazo, orgullo y confianza, y un momento de cosas positivas. Cuando la familia es fuerte crea empresas y patrimonios fuertes”, puntualizó Ricardo Aparicio.

Sucesión, un tema pendiente

La sucesión en las empresas familiares continúa siendo un reto, debido a que 53% no cuenta con procesos establecidos, lo cual los pone en riesgo, únicamente 5% tiene planes claros y definidos y 23% cuenta con proyecciones a futuro; sin embargo, el 15% de los directores generales si está pensando en retirarse.

“Los procesos de sucesión entre generaciones son el mayor reto, sobre todo en el traspaso de la primera a la segunda generación, aunque también de la segunda a la tercera. Lo que sucede a menudo es que las formulas que funcionaron bien en el primer relevo generacional no siempre funcionan en el siguiente”, puntualizó Alfonso Bolio.