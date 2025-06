Reinvención, clave para un liderazgo exitoso

Ante la incertidumbre, las crisis y los constantes cambios en la organización los líderes necesitan reinventarse, así lo señala Luz Adriana Ramírez Chávez, consejera independiente y ex-CEO de Visa.

La reinvención la acompaña desde temprana edad. Estudió ingeniería química en la Universidad la Salle, pero su carrera la desarrolló en el sector financiero y de consumo.

Cuando estaba terminando mi carrera no tenía ni idea de qué era lo que iba a hacer, ni siquiera consideraba que tenía las capacidades para llegar a manejar un puesto de alta responsabilidad. Pero sí tenía tremenda ambición y tenacidad, que es lo que me ha ayudado a mi desarrollo”.

En entrevista comenta que las habilidades para vender le ayudaron a abrirse camino en otras áreas. “Es importante para todas las personas construir una habilidad funcional sólida”, ya sea en financiera, en el sector comercial o tecnológico, esa habilidad será la plataforma de crecimiento.

En su libro “Lidera, inspira, acciona”, relata las claves que le han ayudado a liderar equipos de trabajo, dirigir organizaciones y sobrellevar la vida personal y profesional, pues durante más de 10 años fue CEO de Visa y estuvo durante 15 años en General Electric.

Balance vida-trabajo

Luz Adriana dice que a pesar de haber estado en un sector que históricamente ha estado liderado por hombres, se abrió camino e impulsó el talento femenino, pues considera que no existe un balance entre vida y trabajo, sino el “trabajo como estilo de vida”.

Al estar casada, ser madre de dos niñas y CEO de una empresa, tuvo que combinar su vida personal con la laboral y poner el ejemplo en la organización, pues el trabajo de cuidados suele cargarse hacia las mujeres.

“El crecimiento no es una línea vertical ascendente, son altas y bajas, y se vale y se debe acelerar y desacelerar a tu ritmo y de acuerdo a tus necesidades personales”.

Los líderes se reinventan

Luz Adriana destaca que los líderes se construyen y reinventan día a día, a partir de disciplina, aprendizaje, mentorías, procesos y la observación de otros líderes.

Pero es importante crear una marca personal, porque a pesar de que se represente una organización siempre está por delante tu reputación, y es lo que genera confianza.

No hay marca más importante que tu marca personal. La mayoría de los ejecutivos trabajamos en diferentes empresas y representamos a diferentes marcas, pero al final todo el tiempo nos representamos a nosotros mismos. En mi caso, que me retiré del mundo corporativo y me dedico a ser consejera independiente, llevo siempre mi reputación y mi propia marca”.

La marca personal constantemente se está reinventando y esto se hace trabajando en las habilidades blandas o power skills.

Liderar en tiempos complejos

En la actualidad estamos viviendo tiempos complejos, como conflictos geopolíticos, cuestiones regulatorias, de mercados y disrupción en la cadena de suministro, entre otros. Ante este panorama se requiere del verdadero liderazgo, que puedan sortear la incertidumbre.

Luz Adriana comenta que aquello que le ayudó a salir de los tiempos complejos fue contar con un plan de gestión de riesgo, pues antes de que llegarán las crisis mapeaba los potenciales riesgos e impactos que podrían generar en la empresa.

Después realizaba un plan de acción, de continuidad operativa y de comunicación, finalmente hacía simulacros para poner a prueba los procesos y ajustar si era necesario.

Uno de los retos que vivió fue en la crisis financiera del 2008, cuando estuvo a cargo de la unidad de negocio de arrendamiento de aviones, y de un día para otro todos se convirtieron en vendedores de aviones. Ahí la resiliencia y reinvención marcaron la diferencia.

“Todos tenemos que estar preparados para reinventar las habilidades, para poder enfrentar una crisis, esto se hace con el aprendizaje continuo”.

Crea equipos de alto rendimiento

Luz Adriana destaca que un líder no camina solo, lo hace a la par de los colaboradores, por ello se requiere crear equipos de alto rendimiento. Si bien se les puede decir qué hacer, y seguro lo harán bien, lo importante es mostrarle porque es importante su contribución a la empresa, pero sobre todo conocerlos y brindarles confianza.