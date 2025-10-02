Juan Carlos Cante, nuevo presidente del Consejo Directivo de la Asem

La Asociación de Emprendedores de México (Asem) presentó a Juan Carlos Cante como nuevo presidente del Consejo Directivo de la organización. Con este nombramiento, dará continuidad al trabajo realizado por Juana Ramírez, quien encabezó la asociación desde 2020.

Durante la Cumbre Emprendedora 2025, Juana Ramírez, anunció su retiro y dijo: “Voy a seguir sumando al emprendimiento, pero ahora, en esta siguiente etapa, más particularmente al emprendimiento de salud, que, como saben, es una aventura extraordinaria y me voy con el corazón lleno”.

Juan Carlos Cante es fundador de Gooday, empresa dedicada a la creación de productos nutricionales y CEO de Caza Trading Company, y tomará el cargo desde el presente mes de octubre y hasta el mismo mes del 2027.

Buscará crear sinergias entre emprendedores

Durante su intervención mencionó que su plan en la Asem es crear sinergia entre emprendedores y que el apoyo sea mutuo.

Soy emprendedor y sé que tienes que aprender demasiadas cosas, pero no hay quien te enseñe. Entonces hay que aprender, como emprendedor, a escalar tu negocio y reducir el riesgo de quiebre”, comentó.

Asimismo, invitó a los emprendedores a sumarse a los programas que ofrece la Asem para que puedan aprovechar mejor su tiempo en actividades que retribuyan e inspiren a más personas a emprender.