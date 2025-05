Impulsa su sueño, no lo frenes: 6 errores que debes evitar con niños emprendedores

Tener un puesto de limonada, vender cupcakes, galletas o slime, puede ser el comienzo de una mentalidad emprendedora en los niños, pero cuando no se tiene el apoyo, no se impulsan las ideas y el juego se convierte en una exigencia, el sueño se puede ver frustrado.

De acuerdo con Marco Velázquez fundador de Dekids, el emprendimiento en los niños va más allá de poner un negocio, ayuda a adquirir diversas habilidades necesarias para la vida, pero si no cuentan con el apoyo de sus papás pueden dejar de seguir sus sueños.

Comenta que muchas veces la exigencia de los padres, de buscar que sus hijos tengan la mejor idea de negocio, ventas y no fallen, llevan a los menores a sentirse frustrados y desisten de emprender.

Por ello, los papás necesitan darle la seguridad a los niños de que fallar está bien, de enseñarles a ser resilientes cuando las cosas no salen como se esperaba y sobre todo, aprender a levantarse, pues “muchos niños no se atreven a emprender porque tienen miedo de decepcionar a sus papás”.

Otro error que suele cometerse cuando los niños emprenden es que las padres o la familia quiere comprarle todo el producto para que tenga ventas, pero no es sostenible a largo plazo, o buscan resolver el problema de los menores, y en lugar de ser un apoyo terminan perjudicando al niño, porque no aprender a resolver los conflictos del negocio.

Los 6 errores más comunes

Estos algunos errores que se suelen cometer al impulsar el espíritu emprendedor en los niños.

» 1. No creer en sus ideas: Algunas ideas de negocio que los niños tienes son difíciles de realizar, pero eso no significa que no sean buenas. Hacer menos sus ideas puede impactar emocionalmente en el menor. En lugar de decirle que su idea es mala, platica con él y en conjunto busquen cómo pueden ajustarse a un modelo más realista y a sus posibilidades.

» 2. No reconocer sus fortalezas: La edad no es obstáculo para emprender, al contrario, las habilidades innatas de los niños son fundamentales para impulsar sus negocios. Déjalos experimentar, no impongas tu visión y no detengas sus sueños, puedes empezar por eliminar estereotipos de género y de edad.

» 3. No dejarlos ser independientes: A pesar de que lo papás siempre estarán atrás del niño, para brindarles apoyo emocional, y económico, es importante dejarlos tomar ciertas responsabilidades y que cometan sus propios errores, ello le ayudará a afrontar los desafíos y ser resiliente.

» 4. No dejarlos cometer errores: La sobre exigencia y buscar que no cometan errores puede ser contraproducente, puesto que si se piensa que los fracasos son lo peor que puede pasar será difícil que el niño se recupere de la situación. Es importante enseñarles que los errores son parte de la vida y que puede haber consecuencias que hay que asumir, pero que siempre se puede salir adelante.

» 5. No estimular su aprendizaje: Un error muy común es no fomentar su espíritu emprender, y verlo como un juego, pues muchas veces solo se paga un pequeño curso o se le ayuda al niño con un proyecto y no se vuelve a tomar el tema hasta años después. No siempre se requiere destinar un momento económico para estimular su aprendizaje, se le pueden brindar herramientas que ya existen en Internet para desatar su curiosidad.

» 6. No lo compares con otros niños: Compararlo con otros solo generará presión y dudas, cada niño tiene su propio ritmo y camino, mejor celebra sus logros, aunque parezcan pequeños, y recuérdale lo valioso que es por lo que es, no solo por lo que hace.