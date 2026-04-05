IA, fintech y los otros sectores clave que captarán inversiones en 2026

El año 2026 ya entró de lleno en su segundo trimestre, y aunque los conflictos armados que acontecen en Oriente Medio, este de Europa y el sur de Asia están generando estragos en la economía mundial, las oportunidades e inversiones mundiales no se detienen.

Las personas siempre están en busca de una respuesta a sus necesidades reales, soluciones concretas a problemas que impactan su operación o su vida diaria.

En este contexto, Mario García, cofundador y socio director de AngelHub.Ventures, afirmó que el reto para los emprendedores no es seguir tendencias tecnológicas, sino identificar qué problema vale la pena resolver.

Porque al final, no gana la tecnología más avanzada, sino la solución que alguien realmente necesita.

En este tenor y durante su participación en el incMTY 2026, el inversionista dijo que el interés del capital se está moviendo hacia industrias que resuelven problemas reales, urgentes y con impacto a gran escala, más allá de la tecnología que utilicen.

“El capital se está yendo a industrias que resuelven un problema real o estructural. No importa si lo haces con inteligencia artificial o con Excel, lo importante es que soluciones lo que le duele a mucha gente y por el que estén dispuestos a pagar”, explicó.

Por ello, mencionó 5 industrias de innovación que atraerán inversión en 2026:

1. Inteligencia artificial aplicada

La inteligencia artificial sigue siendo uno de los principales focos de inversión, pero con un cambio importante: ya no se trata solo de usarla, sino de aplicarla como un diferenciador real.

Modelos como la agentic AI están transformando procesos, automatizando tareas y generando valor directo en productos y servicios.

Hoy, los inversionistas buscan soluciones que integren IA para mejorar la eficiencia, reducir costos o crear experiencias más personalizadas, especialmente en industrias como salud, educación y atención al cliente.

Para García, incluso las startups que no nacieron dentro del sector tecnológico deberían cuestionarse cómo integrar esta herramienta en su operación o propuesta de valor.

“Les cuestionaría si no están usando inteligencia artificial para poder tener un mayor diferenciador de producto o servicio, o internamente. Los invito a que su nicho lo mejoren con inteligencia artificial”, señala.

2. Infraestructura fintech

Más allá de las aplicaciones visibles, la inversión se está concentrando en la infraestructura que sostiene el sistema financiero digital.

Esto incluye soluciones de pagos, sistemas backend, open banking y herramientas que permiten a otras empresas construir productos financieros.

Con el crecimiento de las fintech en América Latina, la demanda por sistemas más seguros, rápidos y escalables ha impulsado este sector como uno de los más atractivos para el capital.

Aunque muchas veces opera “detrás de escena”, este tipo de infraestructura es clave para habilitar nuevos modelos de negocio y hacer más eficiente la relación entre usuarios, instituciones financieras y plataformas digitales.

3. Climate y deep tech

Las tecnologías enfocadas en sostenibilidad y ciencia avanzada están ganando relevancia a escala global.

Desde soluciones energéticas hasta nuevos materiales, este sector responde a la necesidad de enfrentar retos ambientales y estructurales a largo plazo.

Además, el interés por la descarbonización, la eficiencia energética y la economía circular está impulsando inversiones en tecnologías que antes eran consideradas de nicho.

En este contexto, climate tech y deep tech están atrayendo capital por su capacidad de generar innovación de fondo y resolver problemas complejos con impacto industrial, científico y ambiental.

4. Nearshoring en México

Las tensiones entre Estados Unidos y China han abierto una oportunidad estratégica para México.

En este contexto, startups que ofrecen soluciones en logística, manufactura, talento especializado y cadena de suministro están viendo un crecimiento acelerado.

El país se está posicionando como un hub clave para la relocalización de operaciones, lo que abre oportunidades para empresas que faciliten esta transición.

“Las diferencias entre Estados Unidos y China hacen que México tenga que ganar ahí y todas las startups que estén dando servicios o soluciones se van a ver muy beneficiadas”, afirma.

Para los emprendedores, esto significa una oportunidad concreta de construir soluciones para una transformación que ya está ocurriendo.

"No importa si lo haces con inteligencia artificial o con Excel, lo importante es que soluciones lo que le duele a mucha gente y por el que estén dispuestos a pagar”.

5. Seguridad y defensa

En un entorno global cada vez más incierto, la inversión en seguridad y defensa ha incrementado.

Sectores como la ciberseguridad, la protección de datos y el desarrollo de tecnologías como drones con inteligencia artificial están recibiendo inversiones millonarias.

A medida que aumentan los riesgos digitales y geopolíticos, las soluciones que protegen infraestructura, información y operaciones se vuelven prioritarias.

“Estamos en un año muy bélico, las startups de drones de inteligencia artificial para temas de defensa y ciberseguridad están levantando millones”, advierte.

Esto refleja cómo el venture capital también está respondiendo a un nuevo contexto internacional, donde la seguridad dejó de ser un tema secundario para convertirse en una prioridad estratégica.