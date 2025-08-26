Flexibilidad y retroalimentación: ¿Cómo gestionar equipos de la generación Z?

La generación Z gana cada vez más presencia en las organizaciones. Nativos digitales por excelencia, destacan por su enfoque innovador y su interés en mantener un balance entre la vida personal y profesional. En este contexto, los líderes tienen la oportunidad de guiarlos, aprovechar su visión fresca y potenciar al máximo sus habilidades.

Considerar lo que necesita la generación Z para su desarrollo evita la renuncia, debido a que, en Latinoamérica, seis de cada diez empresas presentan problemas de rotación, lo cual repercute en costos y productividad, de acuerdo con el estudio El mercado laboral 2025, realizado por Pandapé.

Aunque los colaboradores más jóvenes tienen mayor facilidad para manejar herramientas tecnológicas, presentan dificultades para mejorar habilidades blandas y sociales, aunado a la convivencia con otras generaciones.

Lo anterior se relaciona con los ecosistemas digitales en los que crecieron. Muchas interacciones académicas y profesionales, sobre todo durante la pandemia, fueron virtuales, lo que redujo sus experiencias presenciales esenciales para el desarrollo de habilidades interpersonales”, menciona Alejandra Martínez, responsable de estudios de mercado laboral en Computrabajo.

Factores que considera la generación Z en una organización

Una empresa puede convertirse en un lugar positivo y atractivo para los perfiles jóvenes, siempre y cuando se comprendan las motivaciones de la generación Z, también conocidos como centennials.

Estos trabajadores buscan que su función en la organización tenga un propósito que concuerde con sus ideales. Por ejemplo, alguna aportación social o ambiental. Se recomienda contar con iniciativas con impacto social para fortalecer el vínculo entre empresa y personal.

“Cada vez es más claro que las nuevas generaciones no se sienten atraídas únicamente por un puesto o por un sueldo; más allá, esperan procesos claros, experiencias personalizadas y un ambiente donde la tecnología facilite la comunicación y la transparencia”, comenta Haydeé Jaime, gerente de estrategia de contenido en Pandapé.

Por otra parte, el equilibrio entre la vida personal y el trabajo está mayormente presente en esta generación. A causa de esto, buscan empresas con modalidades híbridas, horarios adaptables y con políticas de flexibilidad.

Además, el crecimiento profesional continuo también es un aspecto que aprecian, por lo que el 76% considera que aprender nuevas habilidades influye en la permanencia dentro de la empresa, de acuerdo con Pandepé.

Recomendaciones para gestionar equipos centennials

En las organizaciones los equipos ya son multigeneraciones, pero en particular, los más jóvenes requieren una gestión diferente para que se sientan cómodos y crezcan profesionalmente. Por eso, estas son cuatro áreas de mejora para los centennials, de acuerdo con Computrabajo:

1. Impulsa sus conocimientos tecnológicos: El uso herramientas tecnológicas, como la Inteligencia Artificial o plataformas digitales, son un punto fuerte para la generación Z y pueden mejorar si son asignados en proyectos que requieran de sus conocimientos.

2. Fortalece sus habilidades: Los colaboradores necesitan programas de capacitación sobre comunicación efectiva, manejo de retroalimentación y resiliencia. Actualmente estas habilidades tienen mayor peso en los entornos laborales.

3. Considera su velocidad: Son ágiles para realizar tareas que necesiten creatividad y también son rápidos para concluir tareas. Esto puede mejorar si trabajan en conjunto con otros colaboradores que complementan esta habilidad, como el cuidado en los detalles.

4. Proporciona constantes reconocimientos: Como jefe de equipo, es importante dar retroalimentación constante y en caso de errores, enfocarlos como áreas de mejora.

Alejandra Martínez puntualiza que dar retroalimentación positiva, clara y con empatía es importante para el desarrollo profesional. “Es importante enfocarse en los comportamientos específicos y no en las características personales, para lograr apertura y mejores resultados”.

Mientras que, Haydeé Jaime argumenta que, conectar con las nuevas generaciones, no solo se logra por un buen salario, sino por entender las expectativas de desarrollo, transparencia y bienestar.