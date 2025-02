Créditos y profesionalización, claves para el éxito del Plan México con las Pymes

El Plan México busca transformar la economía el País y uno de los objetivos es que el 50% la proveeduría y el consumo nacional sean hechos en México, pero lograrlo no será posible si no se impulsa la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Aumentar el contenido nacional no se podría alcanzar si no incorporamos a las pequeñas y medianas empresas. El gran reto es mapear y vincular a la pequeña y mediana empresa con las grandes cadenas de valor”, señala Soraya Pérez, expresidente del Colegio Nacional de Economistas.

En ello coincide Marisol Rumayor, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), Megalópolis, quien destaca que los pequeños empresarios mexicanos crean productos de calidad y valor que destacan frente a los productos asiáticos.

Por ello, en lugar de comprar insumos al extranjero se puede sumar a las pymes a la cadena de proveeduría; sin embargo, se requiere de coordinación entre el sector académico, empresas y gobiernos y mayor capacitación y profesionalización de los pequeños negocios.

Fomentar lo hecho en México

Marisol Rumayor detalla la importancia de que el relanzamiento de la marca Hecho en México no se convierta solo en una campaña, sino que se acompañe de incentivos e iniciativas para impulsar los negocio.

La economía en México no se va a mover si no movemos a las pymes con ello. México no va a crecer si solamente apoyas a los de capital extranjero. Tenemos que visibilizar mucho lo que contribuye una pyme, pero también que necesitan esfuerzos porque están solos”, añade Soraya Pérez.

Asimismo, destaca la necesidad de aumentar la visibilidad de las pymes, pues si se requiere un proveedor es difícil encontrarlo y brindarles mayor capacitación y profesionalización, similar a lo que hacía el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

Mayor financiamiento y capacitación para las pymes

Impulsar a las pymes requiere mayor financiamiento, y aunque el Plan México contempla que para el 2023 el 30% de estas empresas tengan acceso a crédito, las especialistas dicen que se requiere que estos sean a la medida y en los primeros años de vida, para evitar que mueran.

Es decir, se necesita un esquema que facilite un financiamiento de acuerdo con las necesidades y capacidades de los diferentes tipos de negocios que hay en México, y para que tengan la maquinaria necesaria para poder pasar las certificaciones que requiere la empresa tractora.

“Se necesita un brazo financiero que le permita a las pymes acceder al crédito, a factoraje y a un apalancamiento más barato. En el caso de las mujeres es más relevante porque si de por sí es difícil el acceso a financiamiento, para la pyme de una mujer se multiplicarlo por dos”, puntualiza Marisol Rumayor.

Desarrollo de pymes

Pero no solo se necesita financiamiento, también mayor capacitación y profesionalizar a sus equipos, por ello es necesario un plan para desarrollarlas.

Soraya recuerda que hace unos años el 90% del tendido eléctrico de CFE (postes de luz) eran suministrados por empresas mexicanas y se tenía un plan para ayudarlas con financiamiento para que tuvieran la capacidad de prepararse y suministrar los insumos en tiempo y forma, pero eso se perdió y ahora la mayoría de los postes son chinos.

Lo anterior demuestra que sí se puede hacer una planeación, tanto a nivel gubernamental como empresarial, para sumar a más pymes en la cadena de proveeduría.