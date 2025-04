Empresas buscan CEOs estratégicos ante tensiones comerciales

Ante los constantes cambios e incertidumbre que atraviesan las empresas, impulsados por los aranceles, la baja de tasa de interés de Banxico y las cuestiones geopolíticas, las organizaciones apuestan por CEOs con un enfoque más estratégico.

Carlos Vázquez, gerente regional para México de Heidrick & Struggles, destaca que las empresas están viviendo muchas transformaciones y buscan expandirse a otras geografías, lo cual impacta en la estrategia del negocio, por ello se “replantean si el equipo actual, incluyendo al directivo, es adecuado para llevar esta nueva etapa de la compañía”.

Por ello, las organizaciones están apostando por desarrollar a sus ejecutivos y algunos buscarlos afuera, sobre todo aquellas organizaciones que no tienen el tiempo necesario para mejorar el talento porque implementan nuevos procesos o se expandirán a otros países.

De hecho, cuatro de cada 10 líderes alrededor del mundo dicen que de continuar por el mismo camino las empresas podrían ser económicamente inviables en la próxima década, de acuerdo con PWC.

Con todos estos cambios y transformaciones, las compañías tienen los retos operativos, pero también hay retos estratégicos. Hoy lo que está en demanda son ejecutivos muy completos, que hagan la planeación estratégica de tres a cuatro años, pero también que no se olviden del presente”, puntualiza Carlos Vázquez.

Es decir, los puestos de C-Level están con mucha exigencia, pues tienen que ver la estrategia, pero no olvidarse del negocio actual, sobre todo ante todos estos cambios, como los aranceles, la baja en las tasas de interés o regulación en la industria.

“Todos esos retos les exigen a los ejecutivos ver cómo mantener la rentabilidad que se había experimentado en el pasado y no esperar cinco años”.

Habilidades de los CEOs

Carlos Vázquez señala que una de las competencias más demandadas por las organizaciones es un enfoque en resultados y hacer los cambios adecuados para lograrlo. Otra de las habilidades es el enfoque estratégico, es decir, ver más allá y planear qué va a pasar en los próximos cinco años.

También hay un enfoque en el estilo de liderazgo, que sea empático y con la capacidad de inspirar a su equipo. De acuerdo con Gallup, un liderazgo inadecuado repercute en el compromiso laboral, lo cual contribuye a generar pérdidas económicas globales por 8.9 billones de dólares al año.

“Ya no es tráeme al que me dé el resultado a cualquier costo, es tráeme al que me de resultado y el cómo también es muy importante. Necesitamos un líder vulnerable, humilde, empático, humano, que cree que su propósito y trabajo como líder no es nada más dar un resultado a los accionistas, sino dar un sentimiento de propósito al equipo que pueda transformar una cultura, para que el equipo sea después el que jale al líder”.