Una empresa mom-friendly es aquella que no te hace decidir entre la maternidad y la vida laboral

Seis de cada 10 mujeres que trabajan son mamás, y enfrentan más retos que aquellas que no tienen hijos, destaca el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Que más mujeres se integren al mundo laboral y crezcan profesionalmente requiere de empresas mom-friendly, coinciden especialistas.

Durante el panel “Empresas y Ciudades Mom-Friendly”, realizado en Decididas Summit 2025, Tania González, directora de comunicación de MetLife México comentó que una empresa que es mom-friendly es aquella que no te hace escoger entre la vida profesional y ser mamá.

“Cuando uno escoge es porque tiene dos opciones que le hacen sentir bien, pero tienes que privilegiar una sobre la otra, pero si me preguntas en este momento de mi vida, no quiero privilegiar uno, quiero tener un mismo acceso a los dos temas y permitir un balance que te deje ser mamá, pero que tampoco tengas que guardar en una congeladora eterna el tema de desarrollo profesional”.

En ello coincide Anilú Cepeda, cofundadora de Bolsa Rosa, quien destaca que es necesario que ninguna mamá se vea en esa posición de tener que elegir entre su carrera profesional y entre ejercer la maternidad.

Para ello se necesitan políticas de inclusión y diversidad, con prácticas que permitan que las mujeres amolden su esquema de trabajo a cada etapa de su vida; sin embargo, muchas veces las empresas no se compaginan con las necesidades de las mujeres, lo que las lleva a dejar el mundo laboral.

Foto: Elizabeth Meza

Trabajo flexible

Los esquemas de trabajo flexible son una opción que pueden implementar las organizaciones para que las mujeres puedan maternar y realizarse profesionalmente, pero no solo son políticas que se aplican a ellas, también a los hombres, quienes cada vez se suman más a los trabajos de cuidados.

Fernanda Sainz, directora comercial de Caliente Mx puntualiza en que se requieren iniciativas que las organizaciones realmente implemente, debido a que “el 40% de la fuerza laboral son mujeres y solo llegan a los puestos directivos es el 5%, y sí, uno de los grandes obstáculos es la maternidad. Tenemos una responsabilidad como empresas con ese 40% y con los hombres que quieran ejercer su paternidad, porque no es solo de género”.

Red de apoyo

La red de apoyo, las políticas de diversidad e inclusión de las empresa y el apoyo de la familia son fundamentales para la vida profesional de las mujeres. Tania González cuenta que sin estas tres áreas difícilmente hubiera podido compaginar la vida laboral con la familiar, porque tiene tres hijos, dos con autismo y uno con TDHA.

“Tengo tres chaparros que requieren una organización de mi parte y de mi familia que, si yo no tuviera a la esposa que tengo y no tuviera la red que tengo, y no tuviera la empresa que tengo, no podría concentrarme en nada, ni en ser mamá, ni en ser en ser trabajadora en la empresa como Matlife. Cuando tienes esa red de soporte que te permite decir yo hago el split de mis tiempos y te voy a cumplir al 100%, tienes la tranquilidad de que no tienes que escoger y no demostrarle nada a nadie, sino dar lo mejor de ti en los ámbitos”.

También destacaron que se necesitan programas gubernamentales como guardería de tiempo completo, que se ajusten a las jornadas laborales y empresariales como salas de lactancia y horarios flexibles que permitan que tanto mamás como papás puedan desarrollarse profesionalmente, personal y en el ámbito familiar.