Elevator pitch: Vende tu idea de negocio en menos de un minuto

Para los emprendedores, encontrar una oportunidad para compartir su proyecto o los productos que venden a un inversionista, cliente o futuro socio puede presentarse en el momento menos esperado, como el trayecto en un elevador, también llamado elevator pitch.

Esta forma de presentar el negocio se caracteriza por durar entre 30 segundos a un minuto, tiempo que dura un viaje de un elevador desde el primer hasta el último piso aproximadamente, por lo que el mensaje tiene que ser directo y sobre todo, convencer desde la primera impresión.

Tipos de elevator pitch

En este sentido, se recomienda estructurar tres tipos de elevator pitch, los cuales estarán dirigidos a diferentes perfiles. De acuerdo con OBS Business School, estos son las tres variantes:

» 1. Elevator pitch para clientes: Es importante mencionar la problemática y cómo los productos o servicios son una solución atractiva.

» 2. Elevator pitch para inversores: Se destacan aspectos como el crecimiento potencial del proyecto, el retorno de inversión y la escalabilidad.

» 3. Elevator pitch para socios: Se plantean los beneficios que podría tener si decide asociarse, siempre y cuando sean realistas.

De manera que, usar este pitch resalta la propuesta de valor en pocos minutos, con la intención de que quien lo escuche se sienta cautivado y desee saber más.

¿Cómo estructurar el elevator pitch?

Hacer un pitch que dure menos de un minuto es un reto, pero no imposible si se toman en cuenta estos puntos clave para no extenderse. De acuerdo con GoDaddy, estos son los elementos que no deben faltar en el elevator pitch:

» Introducción: Menciona quién eres y cuál es el nombre del emprendimiento, proyecto o empresa.

» Propuesta de valor: Explica la problemática, después menciona brevemente lo que haces y porqué es diferente el producto o servicio ante la competencia. Pero evita dar malos comentarios sobre los competidores.

» Llamado a la acción: En este punto se invita al inversor, cliente o prospecto para socio a seguir la conversación en otro momento.

Tips adicionales

A pesar de que el pitch se puede adaptar dependiendo de la intención, se recomienda escribir lo más relevante y poco a poco reducirlo para que sea más claro y conciso.

Después de tener un pequeño guión del pitch, es necesario practicar y decirlo en compañía de amigos, familiares u otras personas para que puedan dar retroalimentación.

Por otra parte, es preferible tener información extra, en caso de que pueda haber alguna pregunta durante o después del elevator pitch. Un ejemplo de ello son los datos duros, como las ganancias mensuales, con la intención de incrementar la confianza y credibilidad.

Asimismo, el primer acercamiento debe transmitir calidez y confianza, por lo que el saludo es importante. Por ello, sonreír, dar un apretón de manos y saludar con entusiasmo es un buen inicio, de acuerdo con Shopify.

Cabe mencionar que el elevator pitch no debe estar sobrecargado de información, ya que esto puede resultar abrumador y confuso por el exceso de datos presentados en poco tiempo. Opta por invitar a la persona a escuchar más, dando detalles o la invitación para reunirse más adelante.