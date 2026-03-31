Día del Taco 2026: más de 139,000 establecimientos venden tacos en México

Los tacos no solo son un ícono de la gastronomía mexicana, también representan una importante fuente de ingresos. En México existen alrededor de 139,000 establecimientos que venden tacos, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) del Inegi.

El gusto por este platillo es tal que cada 31 de marzo se celebra el Día del Taco, y su oferta abarca desde grandes cadenas hasta micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Dentro de este universo de negocios que venden tacos, los especializados exclusivamente en su preparación y venta suman 54,344 taquerías en el país, lo cual refleja un crecimiento del 15% en los últimos dos años, debido a que en 2024 se registraban 46,890 taquerías, de acuerdo con el Inegi.

La popularidad de los tacos no solo responde al sabor. Un estudio de Research Land revela que 40% de los mexicanos los elige por su accesibilidad, incluso por encima del precio, la variedad o el valor nutricional. Su presencia en prácticamente cualquier punto de la ciudad los convierte en una opción rápida y cotidiana.

Lo que evidencian los datos es que el taco se consolidó como una solución cotidiana. No compite únicamente por sabor, sino por disponibilidad, cercanía y por la facilidad con la que se integra a la rutina diaria del consumidor”, explicó Pablo Levy, director general de Research Land.

Los favoritos del menú

La variedad de tacos es muy amplia; prácticamente cualquier alimento puede convertirse en uno, solo añadiéndolo a una tortilla y haciéndolo rollito. De hecho, los preferidos son los clásicos de taquería, con el 39%, seguido de los de guisado y placero (26%), asada (14%), gourmet (13%) y vegetarianos (8%)

El estudio de Research Land también analizó los tacos preferidos por los mexicanos, llevándose la corona el de pastor.

Pastor 29%

Carnitas 23%

Barbacoa 21%

Canasta 18%

Suadero 9%

Shutterstock.

Cercanía y experiencia, clave del negocio

La cercanía y la confianza son los factores principales para elegir donde comer tacos, por ello, las taquerías de barrio con local establecido son las favoritas para el 69% de los consumidores. Pero los pequeños puestos de lámina no se quedan atrás, debido a que el 22% de los consumidores apuesta por estos lugares.

La experiencia y familiaridad con el taquero también son clave, porque no hay nada como llegar a un establecimiento y que el taquero te reconozca, sepa tu nombre (o te diga güerito) y lo que vas a pedir.

La accesibilidad explica por qué se consumen tacos, pero la experiencia explica por qué se repiten. Por ejemplo, el que la carne esté bien servida y calientita (62%) y que el taquero sepa qué vas a pedir (19%) es lo que construye lealtad”, señaló Pablo Levy.

Del puesto a la app y envío a domicilio

Aunque la experiencia en sitio sigue siendo relevante, el consumo digital gana terreno. Plataformas como DiDi Food registran cerca de 13 millones de pedidos de tacos.

Los domingos concentran la mayor demanda, mientras que entre semana el horario preferido es de 21:00 a 22:00 horas. Además, crece una tendencia; el consumo en la madrugada, entre la 1:00 y las 3:00 horas.

Según datos de DiDi Food esta tendencia aumentó 20% a nivel nacional, en comparación con las cifras del año pasado, con más de 170,000 órdenes de este platillo en ese horario.

La plataforma también destaca que las entidades donde se consumen más tacos son: Ciudad de México, Monterrey, Mexicali, Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez, Ensenada, Puebla, Los Cabos y Tuxtla Gutiérrez.