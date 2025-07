Crea tu tienda en línea fácil y rápido con Pago Shop, la nueva plataforma de Banamex y Mastercard

La digitalización es clave para impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes), por ello Global Payments, Banamex y Mastercard lanzaron Pago Shop, plataforma que permite crear una tienda en línea.

El objetivo es que las pymes y los emprendedores puedan incursionar en el canal de ventas online de forma fácil y rápida, pues con el servicio "Do it for me", la plataforma brinda asesoría para el diseño del sitio, lo cual permite lanzar un e-commerce en un periodo de dos a 10 días, dependiendo de las necesidades y exigencias de los emprendedores.

“No solo es poner una página para vender, sino un diseño asistido de creación de páginas. La pyme conecta con los diseñadores para subir sus productos y catálogos”, señaló Gabriel Mejía, director general LATAM de Global Payments durante la presentación de la plataforma.

Solución integral

Pago Shop es una solución integrar; cuenta con métodos de pagos, como tarjeta de crédito, débito y wallet, así como soluciones de envío y reporte de ventas, pagos pendientes y listas de entrega.

También integra comercios como Facebook e Instagram, que son las principales redes sociales que usan los emprendedores para dar a conocer sus productos.

Itza Morales, directora del segmento pyme de Banamex, señaló que a los emprendedores les es más fácil vender en redes sociales porque ven complicado hacer una página en Internet, y consideran que tiene un alto costo y se requieren muchos sistemas; sin embargo, plataformas como Pago Shop hacen el proceso más fácil.

“La voluntad por digitalizarse la tienen clara, pero las soluciones están dispersas. Esta solución responde a los dolores de las pymes”.

Mayor acceso a crédito

Mauricio Schwartzmann, country manager de Mastercard México precisó que la digitalización también permite que las pymes tengan mayor acceso a financiamiento, pues la falta de crédito es uno de los motivos que lleva a los negocios al cierre en los primeros años.

“Con estas soluciones, que les permite expandirse, también les da la oportunidad de tener más acceso a financiamiento. Nuestro compromiso es construir un ecosistema digital inclusivo que funcione para todos, garantizando que las pymes, sin importar su tamaño o ubicación, tengan acceso a tecnología de vanguardia que impulse su desarrollo”.

Finalmente, Gabriel Mejía puntualizó que el sistema lo pueden implementar tanto personas físicas, como físicas con actividad empresarial o morales. A demás, los primeros seis meses son gratuitos, y si mantienen ventas de 40,000 pesos al mes y se tiene una cuenta de Cheques Banamex, el servicio continuará siendo gratuito.