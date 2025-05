De la barbería a la nube: El emprendedor que revolucionó el software empresarial

En una pequeña oficina, arriba de una barbería en San Mateo, California, nació uno de los softwares empresariales que revolución la industria y desde entonces transforma la gestión de negocios.

La idea de crear NetSuite, una plataforma empresarial basada en la nube se concibió en una pequeña oficina, donde constantemente se escuchaban los ruidos de la secadora de la barbería que se ubicaba abajo.

El fracaso que llevó a Evan Goldberg al éxito

Pero el camino no fue línea, anteriormente Evan Goldberg creó mBed Software, una empresa de software enfocada en sitios web interactivos; sin embargo, el proyecto fracasó, por ello Evan lo llama “mi obligatorio fracaso de Silicon Valley”.

Este fracaso fue lo que llevó al emprendedor a reflexionar sobre lo que realmente necesitaban las pequeñas empresas (pymes) para operar de manera eficiente, que eran herramientas para manejar su negocio, especialmente sistemas de contabilidad, inventario, ventas y relaciones con clientes.

Así, en 1998 surgieron los cimientos de NetSuite, la primera plataforma ERP completamente en la nube.

Los retos de emprender con una nueva tecnología

Evan Goldberg ya tenía experiencia, había trabajado como vicepresidente de desarrollo en Oracle, donde conoció a Larry Ellison, fundador de la compañía, a quien le platicó la idea del proyecto y se sumó como inversionista (125,000 dólares) en la primera versión del software, NetLedge.

Ahí estamos, arriba de la peliculería y haciendo la programación para la empresa. Entonces la llamamos NetLedge, que se refiere a ese cuaderno de contabilidad”.

Esa idea por crear una solución integral y accesible para las empresas fue lo que lo llevó a crear NetSuite (Net de internet y Suite porque engloba todo en una solución), y convertirse en pionera del modelo SaaS (Software as a Service), incluso años antes que Salesforce, Google Workspace o incluso antes de que Microsoft adoptaran el modelo a gran escala.

“Nadie había creado una aplicación empresarial que funcionara en internet antes. Fuimos los primeros, así que tuvimos que inventar muchas cosas nosotros mismos”.

Algunas funcionaron y otras no, pero finalmente se logró crear un sistema que, “afortunadamente, ha tenido mucho éxito”.

Sin embargo, se enfrentó a varios retos, como la comercialización del producto, pues los gerentes de finanzas no confían en la tecnología y veían innecesario que la información estuviera en la nube, pero con el tiempo vieron los beneficios de que se resguardar la información en una base de datos a la que no tuviera acceso nadie más y apostaron la tecnología.

La consolidación

En 2007, NetSuite salió a bolsa y para el 2016 fue adquirida por Oracle por 9,300 millones de dólares, pero Goldberg continuó liderando el proyecto, ahora como parte de la empresa donde todo había comenzado.

Hoy, esa oficina sobre la barbería en San Mateo puede parecer irrelevante, pero es símbolo de que las grandes empresas no nacen en rascacielos, sino en cualquier lugar donde haya visión, talento y una necesidad real por resolver.

5 recomendaciones para pymes

Finalmente, Evan le dice a las pequeñas empresas que aun no han apostado por el uso de la tecnología cinco beneficios.

» 1. Información: La tecnología les ayuda a conocer su información del negocio y, por lo tanto, tomar mejores decisiones.

» 2. Control: Si planean que su negocio crezca, con el tiempo no podrá ver ni controlar todo lo que sucede, por lo tanto, necesita la ayuda de un sistema para asegurarse de que todos sigan los mismos procesos de la manera más eficiente.

» 3. Agilidad: Las empresas cambia y el mundo también, y los sistemas tecnológicos pueden adaptarse a esos cambios, especialmente a medida que la empresa crece.

» 4. Productividad: Las empresas no quieren que sus empleados pasen todo el tiempo intentando localizar información, sin poder encontrar la información que necesitan para hacer su trabajo, y dedicando mucho tiempo a transferir información manualmente de un sistema a otro.

» 5. Colaboración: Se necesita comunicación y sistematización en las organizaciones, por ello, si todos usan el mismo sistema pueden colaborar mejor.