¿Qué retos financieros enfrentarán las pymes durante el 2023?

El siguiente año será desafiante para las pequeñas y medianas empresas (pymes), por las condiciones socioeconómicas como la inflación y el temor de una posible recesión, y aunque en este año han demostrado mayor estabilidad y recuperación, se vislumbran retos, sobre financieros.

“No será ni favorable ni desfavorable la situación que se avecina para las pymes, será algo más retador y nuevo, sobre todo porque se va saliendo de la pandemia y hay muchos comportamientos que cambiaron. Hay que entender cómo funcionarán nuestros modelos de negocio de aquí en adelante”, expuso en entrevista Alejandro Villalobos, director general de Cumplo México.

Sobre el modelo de negocios, detalló que se debe adecuar a las nuevas necesidades y consolidar el negocio, tanto en la oferta como en lo que se espera crecer, algo que será favorable porque el siguiente año se vislumbra más estabilidad pero mesura a la vez.

Por un lado, las pymes tendrán un panorama positivo porque el país está ante una oportunidad importante de crecimiento, por su condición geográfica y el Tratado de Libre Comercio. Por otra parte, las relaciones internacionales entre países como Estados Unidos y China, que se van desintegrando, invitan a que muchas naciones buscan nuevos lugares para llevar sus empresas, siendo México una de las preferidas.

También prevalece la incertidumbre por la inflación y las tasas de intereses. Si bien, la pandemia hizo que las pymes vieran la importancia de planificar, tener estados financieros óptimos y liquidez, muchas aún no gestionan el área correctamente o en su búsqueda de crecer, no se adecúan a lo que la realidad les permite. La clave para afrontarlo es ser una empresa camello.

Ser camello, no unicornio

Para que una pyme pueda sobrevivir y seguir creciendo en el mercado, requiere de liquidez; sin embargo, el 8% carece de ello, de acuerdo con datos de Fundary, lo que significó menor productividad y en algunos casos, endeudamiento mayor a lo esperado al buscar opciones de financiamiento.

Ahora la liquidez de las pymes ha mostrado recuperación, pero prevalece un inconveniente: se sigue pensando en seguir creciendo, tomando como ejemplo a los unicornios, esas empresas con valor de 1,000 millones de dólares o más a nivel mundial, cuando los negocios deben pensar en ser camellos.

“Hace unos años se hablaba de los unicornios, pero ahora se aborda más el concepto de camellos porque para empezar existen, son reales y su característica principal es que traen agua en sus jorobas, con lo cual logran sortear períodos de incertidumbre. Ahí se vuelve importante tener liquidez a la mano para afrontar alguna situación y como los camellos, tenerlo de reserva para semanas o meses de duda”, indicó Villalobos.

Por ello, lo primero que las pymes deben tener presente es su meta de crecimiento y consolidación, que no significa ser una gran corporación y tener un crecimiento acelerado, sino tener un aumento estable y mesurado.

“Nada garantiza el éxito en un negocio, el crecimiento y buenos resultados serán consecuencia de un modelo sólido”.

Problema de gestión

Otro problema que enfrentan las pymes es la gestión financiera, pues solo 50% de las empresas del país realiza una planeación financiera adecuada, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, muchas veces las pymes confunden la gestión y planeación con hacer presupuestos o no se tiene un contador que lleve esa parte. Usualmente el emprendedor se dedica a ello.

“Los emprendedores tienden a pensar que la contabilidad no es tan importante como las ventas, pero si no lo tienen, al momento que quieran crecer va a ser más difícil, o no podrán. Con una buena gestión sabrán dónde invertir, qué decisiones tomar y la información estará el orden”.

La falta de liquidez es la principal causa de fracaso de los emprendimientos mexicanos con 35%, seguido de una mala administración del negocio con 29% que se relaciona ampliamente con la parte financiera, indica la Radiografía del Emprendimiento en México 2021, elaborada por la Asociación de Emprendedores de México.

“Los emprendedores no tienen que saber todo, no hay que ser súper héroes, si hay algo que no se sepa, hay que buscar personas especializadas en ello”, finalizó Villalobos.