“Para ser disruptivo hay que darse cuenta qué estamos haciendo mal”: Uri Levine, cofundador de Waze

Innovarse o morir, ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase? Ejemplos de negocios que no evolucionaron y se quedaron en el camino son muchos, como Blockbuster y Kodak. Por ellos las organizaciones necesitan ser disruptivos, innovar y hacer que sus empresas evolucionen, el problema muchas veces es el miedo y vivir solo en el presente, sin pensar en el futuro y que en cualquier momento puede llegar una empresa a ocupar el mercado.

“Para ser disruptivo hay que darse cuenta qué estamos haciendo mal”, mencionó Uri Levine, cofundador de Waze durante su participación en World Business Forum (WOBI) 2022.

Detalló que las organizaciones necesitan ver que existe un mercado más grande y adoptar una nueva visión, saber que la oportunidad de crear una revolución es mucho mayor que la amenaza.

Para el empresario, el precio es el mayor disruptor. “¿Cuántos de ustedes pagan por un correo?”, le pregunto al público, “Al inicio Google cobraba por el servicio, pero la gente no la usaba, al ser gratis más gente la usa”, así la compañía puede ofrecer otros servicios y ser líder en el mercado.

¿Cómo crear una estrategia de innovación corporativa?

Innovar en las organizaciones no siempre es fácil, muchas veces por el temor de no saber cuánto va a durar el viaje y los costos que implicará, también porque existen egos entre áreas que impiden crecer.

Sin embargo, la innovación es inminente en una organización que busca crecer, por ello las empresas necesitan hacerse dos preguntas mininas dos veces al año: ¿qué nos va a hacer irrelevantes en unos años? y ¿qué activos tenemos ahora que si no los usamos de forma distinta no vamos a ser disruptivos?

Aunque parecen preguntas sencillas de resolver, muchas organizaciones no conocen sus activos y la capacidad que tienen de innovar, ante ello se requiere hacer un análisis interno y cambiar el ADN, a fin de “estar listos para la transformación”.

Levine detalla que el cambio tiene que venir de arriba, del líder, quien debe poner atención en aquellas personas que no están conformes, que no aceptan un no como respuesta, pues ellos son quienes van a realizar un cambio en la empresa.

También destaca que si las empresas no desean innovar, pueden invertir en una compañía o startup, acortando el tiempo de prueba y error y posteriormente poner a la venta el producto o servicio.

Enamórate del problema no de la solución

Levine le recomienda a las empresas y emprendedores “enamorarse del problema, no de la solución”, porque cuando encuentras un problema el siguiente paso es crear una solución que tenga valor para las personas, así será más fácil adaptar el producto al mercado y su probabilidad de éxito será mucho mayor.