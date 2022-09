Orgullo mexicano: 3 emprendedores que enfocaron su negocio en productos artesanales

El molcajete, el tequila, la talavera y el queso artesanal son artículos que representan la cultura mexicana. Diversos emprendedores han visto una oportunidad de negocio en estos artículos.

Aunque septiembre es el mes patrio y uno de los que tiene mayores ventas de artículos mexicanos (solo detrás de diciembre), durante todo el año se comercializan estos artículos que enaltecen y representan nuestras raíces.

De hecho, en los últimos meses las tiendas enfocadas a la venta de artículos mexicanos han crecido 44% en las plataformas en línea, así lo revela Tiendanube, pues en un análisis que realizó encontró que el ticker promedio en estas tiendas es de 1,338.56 pesos, lo cual muestra un crecimiento del 65%, comparado con el 2021.

En ello coincide Alfredo Prospero Fonseca, cofundador de La Cosita Chula, plataforma que comercializa productos artesanales, quien dice que en septiembre incrementan las ventas hasta 40% porque la gente suele comprar vajillas y artículos para decorar la mesa.

Te compartimos la historia de tres emprendedores que han visto en el e-commerce una alternativa para comercializar sus productos mexicanos y llegar a más personas, incluso expandir sus productos fuera del país son: Alfredo Prospero Fonseca, fundador de la Cosita Chula, José Antonio Campillo, director general de Soy Oaxaca y Antonio Lara, socio fundador de XIWIX.

La planifican empieza desde meses previos

Una de las empresas que impulsa las tradiciones mexicanas es La Cosita Chula que durante siete años ha llevado los productos mexicanos a nivel internacional, pues los artículos combinan la innovación con la tradición.

Los productos son elaborados por una red de talleres de Puebla, Chiapas, Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca, entre otros, que crean diversos artículos de talavera, mármol, piedra volcánica como tarros, molcajetes, platos y centros de mesa.

Alfredo Prospero Fonseca, cofundador de la plataforma detalló que para las festividades del 15 de septiembre se tiene un alto índice de ventas, sobre todo porque le comercializan a mayoristas. Para poder entregar el producto a tiempo y que llegue hasta el restaurante o a la mesa de la reunión familiar, se requiere una preparación que inicia con meses de antelación.

La planificación inicia desde junio, porque le comercializan a mayorista, empresas que brindan regalos mexicanos, al clientes final y a mexicanos en el extranjero que comercializan los productos; sin embargo, este año hubo incertidumbre, pues la inflación y el que algunas empresas no se han recuperado de la pandemia implicó que los compradores se tomaran más tiempo para decidir si querían los productos.

“Los clientes se tardaron un poco más en definir este año, porque no saben si la gente va a salir a festejar o se van a quedar en casa. La inversión bajo hasta 30%, mucho tuvo que ver con el incremento de precio de los materiales, aunque nosotros seguimos manteniendo el precio”, comentó Alfredo.

De México para el mundo

A fin de enaltecer la cultura mexicana e impulsar a los artesanos que no tenían donde vender sus productos, hace tres años nació Soy Oaxaca. “La idea fue desarrollar una plataforma, pero que no fuera solo la tiendita, también servicio fotográfico, publicidad y asesoría financiera, porque muchos no saben ni cuánto valen su producto y no tienen para reinvertir”, comentó José Antonio.

La plataforma comercializa ropa, artesanías, chocolate, mescales y otros productos artesanales, además se encarga de la logística para que los más de 60 productores que venden sus artículos no se preocupen por el envío.

Los artículos han llegado a 24 países, como los tamales oaxaqueños que se empacan al vacío, para que duren hasta seis meses dentro de bolsa, que han llegado a Australia o los huipiles y blusas, que su bordado artesanal puede tardar seis meses en confeccionarse para llagar a su destino final, España.

José cometa que muchas veces esta ropa tradicional se usa para “dar el grito” el 15 de septiembre y se ve como un disfraz, por ello se han centrado en cambiar la percepción de las prendas y dar a conocer el trabajo que hay detrás y de donde proviene para que la gente las porte con orgullo.

Lo mejor de Puebla

Antonio Lara Téllez, es un emprendedor que hace dos años cofundó Xiwix, una e-commerce para vender artesanías en madera, piedra volcánica y talavera.

La idea surgió luego de regresar a su pueblo natal, Atlixco, Puebla, un poblado cerca del volcán, y maravillarse con las creaciones que hacen los artesanos. El proyecto inició en redes sociales, comercializando tablas de madera con diseños únicos de talavera, molcajetes y vasos tequileros, la aceptación fue tal que migraron a una tienda en línea, con la cual pueden llegar a toda la República Mexicana.

Antonio detalla que la mejor época de ventas es en diciembre, porque se crean paquetes de regalos con los artículos y mezcal artesanal y que la finalidad del negocio es crear objetos de arte que se vuelvan parte de la vida, como el molcajete, de uso tradicional en la gastronomía mexicana.