Mayor salario, razón por la que las empresas podrían perder a empleados este año

A pesar de que el año inicio con un aumento al salario mínimo, para muchos colaboradores lo que ganan en sus actuales puestos no es suficiente al igual que las condiciones que tienen, por lo que al menos un 56% está planeando cambiar de trabajo este año, de acuerdo con estadísticas de OCCMMundial.

De acuerdo con el termómetro laboral de la semana del 2 al 9 de enero, una gran parte de empleados considera renunciar a sus actuales puestos, por lo que incluso un 38% ya está buscando nuevas oportunidades y 18% ya está en planes de un cambio. Para fin de año se estimaba que 24% tenía la intención de renunciar "solo cobro el aguinaldo y me voy" como se suele describir en chistes en redes sociales.

Al analizar las razones de su decisión, se encontró que 39% lo haría por mayor salario y prestaciones, pues no bastan con lo que tienes, mientras que un 34% cambiara para tener un equilibrio entre su vida personal y laboral, y 24% por tener un crecimiento profesional.

Del otro lado, solo 33% declaró que seguirá en su puesto y un 11% está en incertidumbre de lo que hará con su carrera profesional.

¿Cómo retener?

Si bien es cierto que la principal motivación para comenzar otro empleo es tener mayores ingresos, también destaca el equilibrio entre la vida personal y laboral, pues lo que hoy se busca más es flexibilidad y modelos de trabajo, ya sean remotos o híbridos.

Para Indeed, plataforma de bolsa de trabajo, si las empresas quieren evitar la rotación voluntaria, deben analizar como es su gestión, políticas y el ambiente interno, pues si las personas no viven lo que la empresa dice ofrecer, no ven un crecimiento o cumplimiento de promesas, las personas se irán aunque tengan sueldos altos y el talento nuevo no quería ingresar por la reputación empresarial.

Para esto, las empresas deben trabajar principalmente en generar una marca empleadora, implementar el reclutamiento ágil y humano y estar más cerca de los colaboradores, trabajar en la escucha activa para conocerlos y entender mejor sus necesidades e intereses.

En este sentido Maria del Carmen Hoyo, head of people en NTT Data México, la cultura que se debe tener debe basarse en tres elementos: compromiso, curiosidad y colaboración.

“La grandeza atrae grandeza, y para esto, el empleado debe tener un papel activo en la creación de la cultura y ser un agente de cambio, sino la rotación voluntaria será alta”, declaró a El Economista.