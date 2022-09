L’oréal presenta a las 60 mujeres que mueven e inspiran a México

Con el objetivo de reconocer el trabajo que realizan día a día las mujeres mexicanas desde sus diferentes áreas de experits y que en conjunto son las responsables de aportar 62% del Producto Interno Bruto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, L’oréal presentó a 60 mujeres que destacan por generar impacto positivo en el entorno e impulsar el empoderamiento femenino.

“Mujeres que mueven a México” es la iniciativa que reúne a las 60 mujeres que inspiran, rompen fronteras y ayudan a crear mejores caminos para la nuevas generaciones a través del arte, activismo, periodismo, ciencia, deporte, entre otros campos.

“Esto es una oportunidad de poner al descubierto a mujeres destacadas y lo que representan, no solo como una inspiración para el resto de las niñas y jóvenes del país, sino también porque mueven a este país y muchas de ellas ya traspasan fronteras”, expuso Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, durante la presentación de la iniciativa.

Destacó que 51% de la población mexicana son mujeres que están inmersas en la formalidad con empleos o negocios remunerados sobre todo en el sector de servicios, y la informalidad, que no se refiere únicamente al no registro de cumplimiento de obligaciones, sino al trabajo doméstico, donde parte de la población femenina se desenvuelve, que no es reconocido como trabajo.

“Las labores del hogar se han invisibilizado porque no se da el valor del trabajo que hacen las mujeres” resaltó.

Kenneth Campbell, CEO de L’Oréal México, mencionó que esta iniciativa, que se lanza en el marco del 60 aniversario de la empresa en México, explicó que el objetivo es reconocer y destacar la trayectoria de mujeres mexicanas en distintos ámbitos, lo que permitirá inspirar a las nuevas generaciones y abrir nuevos caminos para cumplir los sueños que se tengan y que permitan hacer del país, un lugar mejor.

“La pasión no debe distinguir género y debe ser algo positivo, motivador, para todos por igual. Reconocemos el liderazgo de las mujeres y colaboramos para asegurar las condiciones necesarias que le permitan desarrollar una vida plena en igualdad de oportunidades”, dijo.

En este sentido, Clouthier mencionó por años, millones de mujeres han trabajado para facilitar el camino a las nuevas generaciones como ocurre en la actualidad, pero aún hay mucho por hacer, por lo que estas líderes al igual que las miles de mexicanas afuera, seguirán en la misión de generar mejores entornos de oportunidades y equidad.

Por ello, agradeció a algunas de las líderes como Fernanda Tapia por dar voz a mujeres en el país; a Betsabeé Romero porque destaca a México en el mundo con el arte; a Paola Espinosa por poner la fuerza y corazón al deporte y promover la salud; y a Saskia Niño de Rivera por dar otra oportunidad a las mujeres que están en prisión y que muchas veces llegaron ahí por la repetición de patrones de sometimiento, por mencionar algunas.

Ante esto, indicó que en la Secretaria también se trabaja en iniciativas de equidad de salarios, digitalización e impulso para mujeres emprendedoras, como en la parte de exportación.

“Que estas mujeres no solo sigan creando la belleza que mueve a México, sino sigan inspirando los corazones que mueven a este país para que cada vez más mujeres salgan adelante y saquen lo mejor de sí mismas”.

Para homenajearlas, del 14 de octubre al 14 de noviembre, el Paseo de la Reforma, en el tramo de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia, será sede de la exposición fotográfica de las 60 líderes, desde además que sus historias serán difundidas en YouTube, Instagram y Spotify.

Arte & Cultura

Arcelia Ramírez

Betsabeé Romero

Daniela Michel

María Hanneman

Maya Zapata

Morganna Love

Natalia Beristaín

Regina Blandón

Vivir Quintana

Yoalli Sousa

Deportes

Gloria Zarza.

Mariana Juárez.

Liliana Mercado.

Paola Espinosa.

Paola Longoria.

Diversidad & Inclusión

Ferny Ruiz.

Kenya Cuevas.

Marcelina Bautista.

Ophelia Pastrana.

Saskia Niño de Rivera.

Tanya Duarte.

Emprendimiento

Abigail Mendoza.

Ana Victoria García.

Cintia Angulo.

Cossete Pérez Cabello.

Luz Lajous.

María Ariza.

Martha Ortiz.

Paz Austin.

Innovación & Tecnología

Dra. Ana Carolina Sepúlveda.

Dra. Ana María López Colomé.

Dra. Alejandra Bravo.

Dra. Esperanza Martínez.

Dra. Silvia Torres – Peimbert.

Dra. Susana López.

Julieta Fierro.

Katya Echazarreta.

Periodismo

Denise Dresser.

Fernanda Tapia.

Gabriela Warkentin.

Ínger Díaz Barriga.

Marion Reimers.

Martha Debayle.

Pamela Cerdeira.

Sandra Romandía

Sashenka Gutiérrez.

Silvia Cherem.

Sofía Segovia.

Stephanie Lewis.

Responsabilidad & Sustentabilidad