Lo que no debes hacer en la fiesta de fin de año: 5 errores que te pueden costar el puesto

Una de las formas en que las empresas le agradecen los colaboradores por su desempeño es la fiesta de fin de año, un espacio para desconectarse, convivir con los compañeros de trabajo y pasar instantes agradables; sin embargo, en estas reuniones, algunas personas pueden acabar con su reputación por tener malas actitudes.

A pesar de que la cena de fin de año de la empresa no es como otro día de trabajo, hay que mantener el perfil profesional y actuar con decoro, pues una mala acción, aun siendo una celebración, puede considerarse negativa para la empresa e incluso, influir en la relación laboral o llegar al grado de perder el trabajo.

Ejemplo de ello es Ramón (quien prefirió cambiar su nombre) que hace cinco años, durante la fiesta de fin de año de la empresa de transporte en la que laboraba, perdió el control con la bebida, provocó peleas y terminó dañando equipo valioso de la empresa.

“Tenía un problema con la bebida y fue hasta ese día me di cuenta. Tomé y tomé y empecé a hacer muchas cosas, con compañeras y demás, pero al final me peleé con un compañero y hasta el que era mi jefe se metió para intentar pararlo y también le pegué, y dañé una parte el material importante de la empresa. Obviamente me corrieron al lunes siguiente y después de eso entré a rehabilitación”, narra en entrevista con El Economista.

Otro caso fue el de Mariana (nombre también modificado) quien en una fiesta tomó alcohol a tal grado que cometió hurto de celulares entre sus compañeros de trabajo. Tras ser descubierta, al siguiente día laboral fue sancionada por la empresa y despedida.

Cuida tu reputación

Además de las habilidades técnicas y sociales, las empresas valoran mucho el actuar de sus colaboradores, cómo gestionan sus actividades y cómo actúan en otros entornos, siendo las fiestas como la de fin de año la que más analizan.

Ante esto, hay que mantener un protocolo de etiqueta para evitar caer en situaciones incómodas o bochornosas que pongan en riesgo tu trayectoria en la empresa.

Para ello, OCCMundial recomienda las cinco cosas que ningún empleado debe cometer en un evento tan importante:

Llegar tarde: al igual que a diario debes comenzar tu trabajo a tiempo, en la fiesta de fin de año no puedes dejar de llegar a la hora pactada, a menos que tengas una situación que americe el retraso. Vestir inapropiadamente: si se dio un protocolo de vestimenta, apégate a él porque se trata de las normas internas de la celebración. Si dice que es elegante, no vayas a usar jeans y tenis o con ropa que podría utilizarse en otros entornos. Aunque es fiesta, estás conviviendo con las personas de tu trabajo. Abusar de la comida y el alcohol: sí, todo está incluido en la celebración, pero eso no debe darte derecho para comer en exceso o incluso quererte llevar a casa porque solo dejarías una imagen negativa. Respecto al alcohol, cuida mucho tu consumo porque el perder el control por el mismo, puede conducirte a dejarte tirado, vomitando, haciendo desfiguros o causando problemas más graves. Expresar mucho amor: al igual que el consumo de alimentos y bebidas, evita hacer desfiguros románticos con tus compañeros o incluso, jefes. Cuida la forma de relacionaste y si tienes un romance en la empresa, también protege la imagen que dan. Llevar pendientes de trabajo: como se mencionó, este evento es para relajarse y dejar las tareas de lado, por lo que si algún jefe comienza a hablar de los pendientes o pide cosas a sus equipos, puede generar un ambiente negativo. Se trata de disfrutar y pasarla bien de forma saludable.

Lo más importante es recordar que aunque ya hay muchos eventos presenciales, la amenaza de Covid-19 y otras enfermedades como influenza no han desaparecido, por lo que debes asegurarte de tomar las medidas de protección necesarias y si te sientes mal, evitar acudir al festejo. Respetar a los demás también es no exponerlos a contagios.