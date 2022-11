La emprendedora que a los 7 años creó una empresa de dulces saludables

Una visita al banco con su padre y el no poder comer un dulce, por la cantidad de azúcar, le cambio la vida a Alina Morse, emprendedora y CEO de Zollipops, empresa de dulces saludables que inició cuando tenía siete años.

“Fui con mi papá al banco, donde me regalaron un paleta, pero me dijo que no la podía comer porque me podía causar caries y problemas en los dientes. Entonces me pregunté ¿por qué no crear un dulce sano, que todos podamos consumir?”, recordó la emprendedora en entrevista durante su asistencia al festival de emprendimiento INCmty.

Así surgió, en Detroit, Estados Unidos, la idea de crear dulces saludables, que no dañaran los dientes. El objetivo era ayudar las personas a que accedieran dulces sanos y que no tuvieran que preocuparse por los problemas que pudiera causar.

“Empecé a trabajar en la cocina de mis padres y a hacer experimentos para producir mis primeros dulces, y al ver mis padres que con mi tenacidad e insistencia casi destruyo la cocina, me dieron todo su apoyo para que creará mi negocio”.

Alina invirtió 7,500 dólares, de sus ahorros para iniciar Zollipops y creare los dulces veganos, completamente natural y sin azúcar, fabricados con xilitol, eritritol y stevia, lo cual permite que sean saludables. A sus 13 años logró que la marca generara más de seis millones de dólares en ventas.

“Hemos vendido más de un millón y ampliado la gama de productos, que también incluye chocolates. Estamos en China, Sur de Corea, Inglaterra, Francia, Canadá y México.

La emprendedora que está en el último año de preparatoria dice que el nombre de Zollipops surgió cuando su hermana menor trató de pronunciar uno de los ingredientes de la paleta y dijo “zollipops” lo cual resultó gracioso y pegajoso.

Alina Morse, CEO de Zollipops durante su participación en el festival INCmty.

Emprendedora y estudiante

Alina dice que ser emprendedora y llevar una vida de estudiante y adolescente no ha sido fácil, pero les es gratificante impulsar a otros emprendedores con su historia y hacer crecer el negocio.

“Llevo más de la mitad de mi vida buscando el balance adecuado entre ser una joven y una emprendedora; sin embargo, el apoyo de mis papás me ha servido mucho”.

Hábitos saludables para el negocio

Alina le recomienda a los emprendedores ser curiosos y buscar nuevas tendencias, y se hacen las preguntas correctas es posible adelantarse a las tendencias.

Por ello recomienda una lista de hábitos saludables para los negocio

Haz reuniones semanales y trimestrales con el equipo

Coloca a la persona correcta en el “asiento” adecuado

Ten un equipo diverso

Toma en cuenta las perspectivas de los demás y continua aprendiendo de los otros

Escucha a los clientes

Diviértete haciendo lo que haces, “la alegría está en el viaje no en el premio”

No te rindas porque alguien te diga que no puedes, creer en ti.

“No dejen de creer en ustedes mismos, son capaces de lograr todo lo que se propongan. Hagan preguntas, sean muy insistentes y perseverantes, y verán que van a lograr grandes cosas”.