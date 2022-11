Influencer ¿Cómo saber si tú pyme lo requiere y cómo seleccionar al mejor?

El marketing de influencers crece de manera acelerada. Según datos de Influencer Marketing Hub, "el sector dio un salto del 26% durante 2021 y ya hay a nivel global alrededor de 19.000 empresas que ofrecen este tipo de servicio".

El Digital Report 2021, del sitio Data Reportal, indica que alrededor del 21.3% de los usuarios siguen a algún influencer o experto en sus redes sociales.

¿Qué es un influencer y por qué una pyme los podría necesitar?

Mayra Alcántara, Influencer Marketing Director de another, contesta que "es una persona a quien las audiencias siguen y confían, de acuerdo con nichos específicos. Es un guía en uno o varios temas. Una pyme puede beneficiarse del uso de los influenciadores para generar, por ejemplo, reconocimiento, consideración e incluso compras del producto o servicio".

La clave está en qué se necesita comunicar

Toda empresa desea vender, pero la clave de todo es identificar el objetivo que se tiene como empresa para desarrollar una estrategia que contemple quien será el influencer ideal.

"En el caso específico de las pymes, se sugiere comenzar por activar influencers que hablen específicamente al nicho al cual impacta para asegurar el engagement con la audiencia correcta. Es sumamente importante recordar que no se debe hablar a la mayor cantidad de gente, sino a la correcta", indica la especialista.

¿Qué influencer elegir?

Al tener tantas opciones de influencers se vuelve central que las marcas sean cuidadosas y selectivas en los perfiles que van a activar.

El check up básico que debe contemplar es una selección adecuada, con base en el objetivo de la campaña y el target. Una vez resuelta esta variable se puede definir el tipo de red social al que se irá a buscar al influencer y el rango de edad en el que deben estar sus seguidores.

El segundo pasó será revisar en profundidad cada uno de los perfiles y no dejarse llevar por los feeds, si no por el análisis de sus números. Una de las métricas más importantes aquí es el engagement. De nada sirven perfiles con miles de seguidores, si esos seguidores no interactúan o son impactados con el contenido del perfil en cuestión.

Como tercer paso se recomienda hacer una valoración cualitativa del contenido del influencer versus los valores de la marca o su tono.

Por último, pero no menos importante, el presupuesto. El abanico de influenciadores es tan grande que hay de diferentes costos, lo importante es realizar una inversión justa que monetariamente le sea retribuida a la marca.

¿Qué características debe tener?

Además de cumplir los requisitos de impacto y compatibilidad con los valores de la marca, es importante demandar que sean profesionales.

Paulina Fagoaga, vocera para Latinoamérica de Fluvip, marca algunos puntos que se deben evaluar. Por un lado, debe tener conocimientos técnicos, pero también saber manejar herramientas digitales, resolver presupuestos y saber adaptarse a la normativa vigente.

"El influencer marketing es un trabajo que se ha ido desarrollando con el tiempo y se ha abierto paso como uno de los más relevantes para los próximos años. A medida que ha evolucionado e incorporado nuevos elementos, la profesionalización se convierte en un paso esencial para cumplir con las expectativas y demandas del mercado, e incluso se convirtió en una carrera atractiva para las nuevas generaciones", afirma.