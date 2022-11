Ecolana, la startup mexicana ganadora de Shell LiveWIRE que busca expansión internacional

Ecolana, la plataforma de reciclaje ganó el primer lugar del concurso Shell LiveWIRE México que realiza Shell en colaboración con New Venture.

El concurso tiene el objetivo de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas sustentables, la economía local y el ecosistema emprendedor. En esta edición aplicaron más de 140 proyectos.

El primer lugar lo obtuvo Ecolana, fundada por Laura Alejandra Valdez G y Lisseth Cordero Luna, que recibió una inversión económica de 35,000 dólares.

En entrevista, la emprendedora señaló que el 60% de la inversión se destinará a la expansión de la empresa y llevarla a Perú, donde estará presente a inicios del próximo año. También se contempla su expansión a Colombia.

¿Por qué Perú?, “porque es el segundo país que nos visita en nuestra página después de México”.

Además, se invertirá en Inteligencia Artificial para que los usuarios puedan identificar de forma más sencilla los materiales reciclados y así hacer más fácil el proceso de reciclaje.

“Shell tuvo la confianza en nosotras y en el modelo social que tenemos”, comentó Alejandra Valdez.

¿Qué hace Ecolana?

La startup mexicana es una plataforma que busca facilitar el acceso al reciclaje, cuenta con un mapa de centros de reciclaje a nivel nacional, a los cuales tiene acceso al usuario.

Por medio del mapa las personas pueden conocer más de 3,000 centros de acopio, conocer los horarios, la dirección y el tipo de material que reciben.

Alejandra dice que la idea surgió en 2016, cuando se dieron cuenta que quienes decidían reciclar no encontraban un lugar al que llevar el material. Además, el reciclaje en Latinoamérica no es tan fácil porque no se tiene un sistema de gestión integral de los residuos.

Por ello se dieron a la tarea de crear una base de datos de los centros, lo cual le llevó dos años, porque la recopilación se hacía a mano y de puerta en puerta. Para 2018 la empresa construyó la primera empresa y el negocio se consolidó.

“Lo que hacemos es conectar esta cadena de reciclaje, por medio de herramientas tecnológicas”.

A la fecha se han reciclado 4,500 toneladas de residuos, principalmente pet, tetrapak, aceite vegetal usado y pilas alcalinas.

“Los centros de acopio son la pieza clave para que todo el reciclaje, tanto en México como en Latinoamérica funcione. Se estima que cerca del 50% de todo el material que llega a los recicladores está ahí”.

La plataforma es gratuita para ciudadanos y centros de reciclaje, el modelo de negocio se enfoca en es proporcionar servicios a empresas, como Nestle, Natura, Bimbo, entre otras, para construir estrategias de reciclaje, es decir programas que ayuden a los consumidores a reciclar.

El concurso y los ganadores

Manuel Morales, líder de Asuntos Sociales de Shell México dice que aplicaron más de 140 empresas al concurso, de los cuales se seleccionaron a 25 empresas que pasaron al Shell LiveWIRE Weeks, donde recibieron capacitación en finanzas, mercadotecnia, storitelling entre otros.

Posteriormente se seleccionaron a 11 finalistas finalistas que pasaron por un bootcamp, un acompañamiento estratégico en el por cinco meses recibieron mentorías de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

Finalmente se seleccionaron tres finalistas que recibieron 35,000, 25,000 y 15,000 dólares respectivamente.

El segundo lugar lo obtuvo Lluvia Sólida, empresa fundada por Leonardo Rico Fernández y Karina Hemmer. La empresa creó un polímero que sirve como un sistema de riego solido, lo cual permite reducir el desperdicio de agua por infiltración y evaporación.

El tercer lugar fue para Alis, creada por Ramón Alejandro De Hoyos Cantú y Jaime Villaseñor, la compañía creó un biofiltro con microalgas que filtra el agua residual y limpiar el aire equiparable, lo cual permite abastecer a pequeñas poblaciones rurales.