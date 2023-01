¿Cómo crear contenido de impacto? TikTok lanza guía para mipymes y emprendedores

Los videos cortos son una herramienta que pueden ayudar a posicionar y aumentar las ventas; sin embargo, crear contenido atractivo y que cautive a la audiencia no siempre es sencillo, sobre todo si no se tiene experiencia.

Lo importante es no quedarse atrás y apostar por crear contenido, probar qué es lo que le funciona mejor a la audiencia, para ayudarte en el camino, TikTok lanzó TikTok For You, plataforma gratuita con consejos prácticos mejorar su alcance, generar engagement y obtener rendimiento de ventas.

La plataforma consta de ocho videos, por medio de los cuales los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas pueden conocer cómo hacer anuncios y crear campañas, incluso aprender a utilizar los recursos y herramientas de la aplicación para crear contenidos creativos, originales y auténticos que mejoren la experiencia.

"TikTok For You es una plataforma atemporal, lo que significa que los usuarios pueden acceder a los materiales en cualquier momento y aprender a su propio ritmo", comparte la plataforma.

Genera contenido de impacto

Entre las recomendaciones que hace la plataforma para crear contenidos de impacto está presentar la información de manera organizada, siempre tomando en cuenta tres puntos importantes: ritmo, rima y propósito.

El ritmo es una forma que utiliza el cerebro para organizar tareas y centrar nuestra atención. La rima puede ser una frase repetida, un chiste recurrente o incluso una transición utilizada a lo largo del vídeo. Por último, el propósito hace que el contenido conecte con los intereses del usuario. Los vídeos que consiguen combinar estas características tienden a obtener mejores resultados.

Historias de éxito

TikTok es una plataforma estratégica tanto para el posicionamiento de la marca como para la conversión de ventas, por ello TikTok For You reune casos de éxito de grandes empresas que se anunciaron en TikTok y tuvieron retornos positivos.

Uno de los casos de éxito es Gino-canesten, que en su contenido aportaba consejos y enseñanzas sobre la salud íntima de la mujer.

"Los resultados fueron sorprendentes: hubo más de 40 millones de impresiones con una tasa de engagement del 21,6%, así como una suma de 175 millones de seguidores en la cuenta oficial de la marca2, precisa Tik Tok.