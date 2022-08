Cleto, el perro influencer que tiene su empresa

La pandemia fue un momento desafiante para Andrea Pérez, ya que perdió su empleo en finanzas en un fondo de capital privado, al que siempre se había dedicado; sin embargo, esto representó una oportunidad para encontrar su felicidad al tener su propia empresa.

De la “pata” de su perrito Cleto, influencer en Instagram que ganó popularidad por compartir su día a día, Andrea se inspiró para comenzar su marca “Cleto el Influencer”, enfocada en la venta de artículos para mascotas como accesorios, alimentos y ropa que hoy tiene presencia a nivel nacional.

“Soy mucho más feliz, trabajo más que nunca y siento más responsabilidad, pero me llena más. No me hallaba en ninguna chamba y llegas a pensar que eres tú, que algo te falta para seguir creciendo en tu carrera, y a veces solo se necesita una introspección para descubrir que tienes un camino diferente”, reveló en entrevista.

Una vez ideado el plan, con el apoyo de su hermano Ricardo Pérez, comenzó el negocio que dio sus primeros pasos con prendas “perrunas”. El mayor reto fue encontrar proveedores confiables y de buena calidad, pero después de una ardua búsqueda y de muchas experiencias en el camino, hoy colaboran con una familia en Puebla.

Andrea considera que este es un buen negocio, pese a que ha enfrentado críticas por “echar a la basura su carrera financiera” como le han dicho; sin embargo, no cambiaría el camino que ha elegido.

Actualmente, la marca tiene presencia en su portal en línea, en Liverpool y marketplaces como Amazon. Su siguiente paso es consolidarse en México y seguir vendiendo a Estados Unidos, Canadá y sumar Centroamérica.