5 pasos para destacar como líder, al estilo de Lorena Ochoa

A los cinco años, Lorena Ochoa comenzó uno de los deportes más apasionantes en su vida: el golf, actividad que hizo su profesión y en la que se ha posicionado como líder nacional y mundial, ¿su secreto? Discplina, perseverancia y mucha práctica.

En el camino, Lorena se ha llenado de victorias, alegría y ha cumplido muchos sueños, pero también ha enfrentado momentos difíciles, errores y caídas que ha sabido afrontar porque además de ser deportista, ha aprendido a ser líder.

“Yo me atreví a soñar y me atreví a soñar en grande, también me la pasé muy mal y también cometí errores, también dudé y también tuve miedo, porque es normal, somos seres humanos y a todos nos pasa”, dijo Lorena Ochoa durante el foro Lecciones del deporte a los negocios: de la competencia a la estrategia, organizado por EGADE Business School y el Plan de Inversión Educativa del Tecnológico de Monterrey.

Detalló que el deporte requiere de disciplina y compromiso para crecer y lograr los objetivos, lo mismo que en los negocios, por lo que los líderes en la actualidad deben aprender a desarrollar estas aptitudes y como en el juego, practicar para ser los mejores e inspirar a otros, ¿cómo hacerlo?

A lo largo de su trayectoria ha aprendido cinco lecciones que la han posicionado entre los mejores jugadores, que a continuación, comparte con los líderes para que también actúen mejor.

Orden y preparación

Una de las más importantes diferencias entre una muy buena golfista y una golfista que ya gana campeonatos y escala posiciones es el orden del entrenamiento, conocerse perfectamente y la preparación para anticipar los problemas.

Los líderes también deben ser capaces de ir un paso adelante, conocer sus fortalezas y debilidades, y tener disciplina en la forma de trabajar y llevar un control.

Trabajar en las debilidades

No hay que dejar de lado lo que no nos gusta o nos cuesta más trabajo, para enfocarse en lo que nos sale más natural.

Rodéate de personas que transmitan seguridad

Al inicio de su carrera, Ochoa tuvo que cambiar a una persona de su equipo que le transmitía dudas y miedo en los momentos más importantes de los torneos por alguien que le transmitía más apoyo. Esto le permitió desempeñarse mejor y sentirse más confiada, lo que benefició su carrera y su vida personal.

Atrévete a hacer cambios importantes

Hay que escuchar la voz interna y tener el valor de valor de hacerle caso, incluso si no es una decisión fácil o popular con el equipo o la organización.

Aprende de los errores

En lugar de frustrarse en los momentos de derrota, es fundamental desarrollar una mentalidad resiliente y salir fortalecidos de los errores.

“Hoy vivimos en un mundo de negocios complejo donde es vital entender el trabajo en equipo, el liderazgo, la visión, la estrategia, concebir que lo que hago hoy impacta mañana. Es muy importante entonces entender estas analogías de lo que sucede en el mundo de los deportes con el mundo de los negocios”, finalizó Raúl Montalvo, director de EGADE Business School sede Guadalajara.