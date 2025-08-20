Donald Trump pide la renuncia de la gobernadora de la Fed Lisa Cook

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, en alusión a un llamado del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) para que el Departamento de Justicia la investigue por un presunto fraude hipotecario.

Los representantes de la Fed y de Cook no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario.

"¡¡¡Cook debe dimitir, ahora!!!", escribió Trump en su plataforma de redes sociales, en sus últimos comentarios dirigidos a remodelar la composición del banco central estadounidense.

El director de la FHFA, Bill Pulte, hizo estas acusaciones en una publicación en la red social X más temprano el miércoles, diciendo que Cook designó un condominio en Atlanta como su residencia principal después de tomar un préstamo sobre su casa en Michigan, que también declaró como vivienda principal.

Pulte también publicó una parte de su carta a la fiscal general Pam Bondi diciendo que la FHFA obtuvo los documentos hipotecarios de Cook, y citando los dos préstamos de junio y julio de 2021.

"Ella tiene que renunciar, porque lo que hizo es motivo de despido", escribió en otro mensaje.

Trump ha arremetido repetidas veces contra la Fed y su presidente, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés. También se ha referido a menudo a la destitución de Powell, dentro de una iniciativa para remodelar el organismo de política monetaria.

Trump nombró a principios de mes al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para que ocupe el resto del mandato que se abrió con la inesperada salida de la gobernadora Adriana Kugler.