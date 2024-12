Trump dice que no intentará sustituir a Jerome Powell

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos (EU), dijo en una entrevista emitida ayer que no intentará sustituir al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, cuando asuma el cargo en enero.

“No, no lo creo. No lo veo”, dijo Trump en el programa Meet the Press with Kristen Welker de NBC News cuando se le preguntó si intentará destituir a Powell, cuyo mandato termina en el 2026.

Trump no cree que Powell, con quien ha discutido en el pasado sobre los niveles de las tasas de interés, se vaya a ir en silencio. “Creo que si le dijera que (se fuera), lo haría, pero si yo se lo pidiera, probablemente no lo haría”, mencionó Trump a Welker.

Trump hizo campaña con la promesa de bajar las tasas hipotecarias y otros costos de endeudamiento para los hogares estadounidenses, lo que aumenta la posibilidad de que pueda chocar con Powell –como ya hizo en su primer mandato– sobre la política monetaria. La promesa de Trump de aplicar aranceles generalizados también podría complicar los esfuerzos de la Fed por mantener la inflación bajo control.

El mes pasado, Powell dijo que se negará a dejar el cargo antes de tiempo si Trump intenta destituirlo, argumentando que destituirlo a él, o a cualquiera de los otros gobernadores de la Fed, antes del final de sus mandatos “no está permitido por la ley”.

Trump nombró a Powell, un ex ejecutivo de capital privado y republicano, como presidente de la Fed a principios del 2018 para reemplazar a Janet Yellen, quien más tarde se convirtió en secretaria del Tesoro del presidente actual, Joe Biden. Biden volvió a nombrar a Powell para su actual mandato.

Sin embargo, la relación entre Trump y Powell se agrió, y Trump atacó con frecuencia a la Fed y a su jefe durante su primer mandato. Trump discutió en privado tratar de destituir a Powell a finales del 2018, molesto por la medida de la Fed de subir los réditos, y arremetió públicamente en contra del alza de tasas.

Trump también criticó a Powell a principios del 2020, al comienzo de la pandemia de Covid-19, al decir que el Presidente del banco central estadounidense había tomado varias malas decisiones y argumentar que tenía derecho a destituirlo.

Los ataques de Trump a la Fed durante su primer mandato rompieron con décadas de presidentes que se mantenían al margen de las críticas directas al banco central, que opera con independencia legal sujeto a la supervisión del Congreso.

A principios de este año, Trump dijo que debería tener voz en las decisiones de la Fed, una indicación de su interés en infringir su independencia.

Los operadores esperan que la Fed recorte las tasas de interés en su próxima reunión de política del 17 y 18 de diciembre, después de que datos recientes mostraran que el mercado laboral estadounidense continúa enfriándose.