Trump dice no poder "garantizar" estabilidad de precios al consumo si implementa aranceles comerciales

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump dijo en una entrevista transmitida este domingo que no podía garantizar que los precios al consumidor se mantengan estables si implementa aranceles comerciales.

"No puedo garantizar nada. No puedo garantizar lo que suceda mañana", dijo el futuro mandatario en "Meet the Press" de NBC, en su primera entrevista televisiva formal desde su victoria electoral en noviembre.

Los comicios de ese mes estuvieron dominados por las preocupaciones sobre la inflación y el costo de vida. El republicano volverá a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Trump dice que no intentará sustituir a Powell en la Fed

Donald Trump tambén dijo que no intentará sustituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuando asuma el cargo en enero.

"No, no lo creo", dijo Trump cuando en el programa se le preguntó si buscaría reemplazar a Powell, con quien ha discutido en el pasado sobre los niveles de las tasas de interés. "Creo que si yo le dijera (que se vaya), lo haría. Pero si yo se lo pidiera, probablemente no lo haría".

El mes pasado, Powell dijo que se negaría a dejar el cargo antes de tiempo si Trump trata de destituirlo, argumentando que destituirlo a él, o a cualquiera de los otros gobernadores de la Fed, antes del final de sus mandatos "no está permitido por la ley".

Trump nombró a Powell presidente de la Fed a principios de 2018 en sustitución de Janet Yellen, que más tarde se convirtió en secretaria del Tesoro del presidente Joe Biden. Biden volvió a nombrar a Powell para su actual mandato.

Pero la relación entre Trump y Powell se agrió y el republicano atacó frecuentemente a la Fed y a su jefe durante su primer mandato por las decisiones políticas del banco central.

Los ataques de Trump a la Fed rompieron con décadas en las que los presidentes se mantenían al margen de las críticas directas al banco central, que opera con independencia legal sujeto a la supervisión del Congreso.