Sheinbaum ha mantenido una posición adecuada ante los aranceles de Estados Unidos: Carlos Salazar

Monterrey, NL. México y el mundo está enfrentando una situación totalmente distinta, radicalizada. Las declaraciones de este miércoles 9 de abril del presidente de Estados Unidos Donald Trump fueron un desastre, en vez de convocar a un proceso de negociación. Ante esto, la presidenta Sheinbaum ha tomado el camino adecuado. Sin embargo, todo apunta a que el crecimiento global tendrá una pausa y no se alcanzará la meta prevista de un crecimiento de 2.7% a 2.8 por ciento.

Así lo comentó a la prensa local Carlos Salazar Lomelín, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y presidente del Cuerpo Consular de Monterrey, durante el Tec Business Summit 2025, "Human Leadership", que se realizó en el EGAP.

La prensa local cuestionó si la economía se dirige hacia una recesión. Salazar Lomelín respondió enfático: "Todo indica que el crecimiento va a tener una pausa, en el caso de México quizá nos adelantamos a esta situación. Se había estimado que el mundo iba a crecer 2.7% a 2.8%, eran los pronósticos para 2025, no vamos a lograrlo".

Ante este panorama, "la presidenta Sheinbaum ha tomado este camino que creemos es el adecuado, hay que ver que esta fuerza se asiente. Lo que decíamos ahorita (en el panel) como un consejo a los empresarios, es que no hagamos una tontería y no tomemos decisiones inadecuadas en nuestras cadenas de valor, en el tratamiento de nuestros trabajadores, en el cuidado de nuestros precios", recalcó Salazar Lomelín.

En cuanto a la ventaja de México al ser uno de los países con menos aranceles, respondió que la presidenta de la República "todavía le apuesta a encontrar una situación que en términos relativos, hay que entender muy bien los términos relativos, vamos a llegar a un acuerdo", subrayó.

Lo que es un hecho es que Estados Unidos no se puede dejar. "Soy optimista, y creo que debemos ver las cosas no igual que antes; no vamos a regresar a un mundo donde no había aranceles. Vamos a ver una globalización muy diferente, pero no vamos a romper la necesidad de los países de comerciar, de compartir y de alguna manera trasladar los beneficios de un lado a otro.

¿Se ha pausado la inversión? "Claro, completamente, nadie quiere tomar ninguna decisión", respondió el expresidente del CCE.

El también diplomático consideró que este año será desafiante, pero dejará experiencias y desde el punto de vista económico recomendó: "hay que cuidar lo que ya teníamos".

México no ha impuesto aranceles adicionales a China

Carlos Salazar comentó que México no le ha puesto aranceles a China, adicionales a los que ya tenía, y la mayor parte de los países no lo ha hecho. "Estados Unidos es el único que ha optado por esta barbaridad del 104%, ¿qué va a hacer con los insumos?, si quiere vender un teléfono Apple va a tener que encontrar esos componentes donde hoy los produce y va a salir más caro".

Dijo que al parecer una de las propuestas que hizo el gobierno mexicano fue alinear la estructura arancelaria con Estados Unidos, con respecto a China, pero "esto ya se salió de control, no es lo que se había pensado originalmente, México tendrá que tomar sus decisiones.

Desde que era presidente del CCE hemos insistido de que una gran oportunidad es aumentar el valor económico que le pone a las exportaciones, somos un gran país exportador, pero sólo el 24% o 25% del contenido es mexicano, la oportunidad es aumentar el contenido regional", subrayó Salazar Lomelín.

Concluyó que estamos en un momento muy temprano de esta crisis, y recalcó que "la incertidumbre es muy grave, si tú eres empresario y tienes que cambiar esas decisiones, cambias tus fuentes de suministro, cambias tu estructura de producción. Esto de que todas las empresas están regresando a Estados Unidos es un cuento, me parece que la moda de este tiempo de los principales líderes es decir mentiras".