Trump anuncia que intentará poner fin a ciudadanía por nacimiento en EU

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en el programa "Meet the Press with Kristen Welker" de NBC News que planea tomar medidas ejecutivas en su primer día en el cargo para tratar de poner fin a la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento, que se deriva de una enmienda a la Constitución de Estados Unidos.

También, reiteró que quiere deportar a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país durante su mandato de cuatro años, pero también quiere un acuerdo a futuro para proteger a los llamados inmigrantes "Dreamers", dijo en una entrevista que se emitió el domingo.

Trump dice no poder "garantizar" estabilidad de precios al consumo

En otro tema, Trump dijo que no podía garantizar que los precios al consumidor se mantengan estables si implementa aranceles comerciales.

"No puedo garantizar nada. No puedo garantizar lo que suceda mañana", dijo el futuro mandatario en "Meet the Press" de NBC, en su primera entrevista televisiva formal desde su victoria electoral en noviembre.

Los comicios de ese mes estuvieron dominados por las preocupaciones sobre la inflación y el costo de vida. El republicano volverá a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.