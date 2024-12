Sheinbaum niega reproche a Trump por aranceles, como asegura el republicano

Luego de la llamada que sostuvieron los mandatarios, Donald Trump y Claudia Sheinbaum tras el anuncio del aumento de aranceles, han surgido diversas versiones de los temas que se abordaron.

El presidente electo Donald Trump dijo en su red social Truth que la conversación del miércoles fue productiva, aseguro que Sheinbaum aceptó detener la migración a través de México y cerrar la frontera con Estados Unidos. Además, de que dicho acuerdo se haría efectivo inmediatamente, agregó que se habló de detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

“El otro día hablé con la nueva presidenta de México, una mujer muy agradable (...) pero ella me dijo: ¿por qué me estás haciendo esto?, y yo le dije, no, sólo estoy poniendo muchos aranceles porque están permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país”, declaró el republicano en un evento.

Sin embargo, la presidenta no tardó en negar dicha versión de Trump a través de sus redes sociales. En donde deja en claro que no aceptará cerrar la frontera con Estados Unidos.

“El presidente Trump tiene una manera de comunicar; fue como cuando tuvimos la llamada y él hace una publicación en donde dice que vamos a cerrar la frontera y nunca se habló de eso en la llamada”, dijo la presidenta de México.

“En nuestra conversación con el presidente Trump, le expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos. Reiteramos que la postura de México es no cerrar fronteras sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos”

Cabe resaltar que la mandataria recalcó dicha versión durante su conferencia matutina, asegurando que ambas situaciones se deben atender desde el respeto a los derechos humanos.

“Hay una estrategia de México para atender la migración, que evita que lleguen las caravanas a la frontera norte, con una visión humanitaria y de atención a los migrantes, hablamos del tema de fentanilo y en qué se puede colaborar con respeto a nuestras soberanías, en temas de investigación e inteligencia”, dijo.

Carta de Sheinbaum a Trump

Tras el anuncio de los aranceles la titular del Ejecutivo Federal mexicano envió una misiva al presidente electo Donald Trump, en la cual rechazó las amenazas de Trump de imponer aranceles como medida de presión para detener el tráfico de fentanilo y la migración-

Explicó que dicha medida sólo causaría pérdidas de empleo y aumento en la inflación para ambos países, además aseguró que el imponer un arancel provocaría una respuesta similar, lo que pondría en riesgo a las empresas comunes.

“No es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio, ni el consumo de drogas en Estados Unidos se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos.”

La mandataria aseguró que no caerá en provocaciones. Trump anunció hace una semana que una de sus primeras órdenes será imponer aranceles del 25% a todos los productos de México y Canadá, esto hasta que el problemas de migración y tráfico de drogas llegue a su fin.