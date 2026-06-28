Trump amenaza con arancel de 100% a países europeos que graven servicios digitales

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el viernes con imponer un arancel del 100% a los países europeos que apliquen un impuesto a los servicios digitales, y añadió que se rescindirían los acuerdos comerciales existentes.

“Cualquier país que imponga un impuesto de este tipo se enfrentará inmediatamente a un arancel de 100% sobre todos y cada uno de los bienes enviados a Estados Unidos de América”, dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Añadió que “este arancel anulará los acuerdos comerciales realizados con el país, independientemente de si se han implementado, firmado o no”.

Esta decisión se produce un día después de que los países de la UE dieran luz verde a un acuerdo comercial negociado el año pasado con Estados Unidos, que limita los aranceles a las importaciones europeas a 15 por ciento.

En respuesta a las nuevas amenazas de Trump, la Unión Europea prometió el viernes “responder con rapidez y decisión para defender sus derechos y su autonomía regulatoria”, según un portavoz de la Comisión Europea.

Trump ha dejado claro en repetidas ocasiones que quiere abordar las llamadas barreras no arancelarias al comercio, y las estrictas regulaciones europeas sobre tecnología y medio ambiente están en su punto de mira.

“Muchos países europeos están debatiendo la aplicación inminente de un impuesto sobre los servicios digitales dirigidos contra empresas estadounidenses”, escribió Trump.

A principios de este mes, Trump amenazó con imponer un arancel de 100% al vino y al champán franceses a menos que París eliminara su impuesto sobre los servicios digitales a las empresas tecnológicas.

Pero no es suficiente para Trump, que después de los aranceles quiere atacar las llamadas barreras no arancelarias, es decir, las regulaciones europeas, especialmente en materia de tecnología y medio ambiente, que según él obstaculizan las exportaciones estadounidenses.

En el 2019, Francia impuso un impuesto de 3% sobre los ingresos obtenidos por las empresas tecnológicas dentro de las fronteras del país.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró la semana pasada, antes de reunirse con Trump en la cumbre del G7, que Francia no cedería a la presión de este último y no eliminaría el impuesto digital que aplica a los gigantes tecnológicos estadounidenses.