Las tasas están calibradas adecuadamente: J. Schmid

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Kansas City, Jeff Schmid, señaló ayer 06 de octubre, que no está dispuesto a recortar más las tasas de interés, argumentando que, mientras la Fed navega entre los riesgos gemelos de una política excesivamente restrictiva y laxa, debe centrarse en el peligro de una inflación demasiado alta.

Schmid votó a favor de la reducción de un cuarto de punto porcentual de las tasas de interés en septiembre, calificándola de gestión de riesgos adecuada dado el enfriamiento del mercado laboral. Pero su vacilación sobre la flexibilización de la política muestra la dificultad a la que se enfrenta el presidente de la Fed, Jerome Powell, para alcanzar un consenso sobre la próxima decisión.

Al menos otros dos responsables políticos de la Fed han expresado su preocupación de que nuevos recortes puedan reavivar la inflación, entre ellos Lorie Logan, de la Fed de Dallas, y Beth Hammack, de la Fed de Cleveland.

Por su parte, el nuevo gobernador de la Fed, Stephen Miran, disintió el mes pasado y desde entonces ha pedido un fuerte recorte de réditos en las próximas reuniones.

Aunque Miran es el único que sostiene esta opinión, varios otros responsables políticos de la Fed, entre ellos la vicepresidenta de Supervisión, Michelle Bowman, y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly.