Recaudación de impuestos cae 1.4% en términos reales durante 2026

La recaudación de impuestos en México cayó 1.4% en términos reales en enero-mayo de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, rompiendo de esa manera una racha de al menos cinco años consecutivos de crecimientos anuales en dicho periodo.

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la recaudación tributaria en los primeros cinco meses del año ascendió a 2 billones 477,750 millones de pesos.

Recaudación de ISR sufrió su mayor caída desde 2009

Esta caída en los ingresos tributarios, que son la principal fuente de recursos para las arcas del gobierno federal, contribuyó a que los ingresos totales del sector público federal cayeran 1.8% en enero-mayo de 2026 comparado con el año anterior.

Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la comisión técnica del Colegio de Contadores Públicos de México, indicó que la caída de los ingresos tributarios se explica por varios factores, principalmente relacionados con la caída de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Y es que la recaudación de ISR (el impuesto que más ingresos le deja al gobierno) cayó 5.8% en los primeros cinco meses del 2026, totalizando 1.345 billones de pesos, con lo que sufrió su mayor caída anual para un periodo similar desde 2009.

Colín explicó que la caída de los ingresos por ISR se debió principalmente a una desaceleración en la actividad económica en 2026, que ha tenido como consecuencia menores ingresos y utilidades para las empresas, así como una disminución de la base gravable.

Asimismo, el especialista atribuyó la caída de la recaudación de ISR a una mayor eficiencia por parte de la autoridad fiscal en las devoluciones de impuestos, principalmente del ISR, sobre todo a empresas que son grandes contribuyentes.

"Si bien el IVA y el IEPS, que están vinculados al consumo, han mantenido un resultado sólido pese a la desaceleración económica, sus crecimientos no han sido suficientes para compensar la baja en los ingresos por ISR", dijo Colín.

La recaudación de Impuesto al Valor Agregado (IVA), el segundo impuesto que más ingresos le da al gobierno, totalizó 703,351 millones de pesos en enero-mayo, con lo que creció 3.3% anual en términos reales.

Por otro lado, la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el tercer impuesto que más ingresos genera a la Federación, ascendió a 298,798 millones de pesos en el mismo periodo, con lo que logró un alza de 6.9% respecto a 2025.

Incluso la recaudación de IEPS a gasolinas y diésel logró crecer 5.4%, a 185,082 millones de pesos, a pesar de los estímulos fiscales que ha tenido que otorgar el gobierno a los combustibles para aminorar el impacto por el repunte del petróleo a raíz de la guerra en Irán.

Vendrán más fiscalización y auditorías

El integrante del Colegio de Contadores advirtió que a raíz de la caída de los ingresos tributarios, habrá una mayor presión para que el gobierno pueda completar las necesidades de gasto público.

De ahí que el fisco podría optar por una mayor fiscalización a los contribuyentes en los meses por venir, con el fin de recuperar el ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios, además de que también podría haber más auditorías y revisiones electrónicas.

Incluso señaló que con el nombramiento de Krystel Castillo como nueva titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se espera que haya cambios en la eficiencia de la fiscalización a los grandes contribuyentes.