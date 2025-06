Será más caro administrar recaudación de gravamen a remesas que sus ganancias: Dilip Ratha

El costo de administrar el gravamen a las remesas, que propuso el Partido Republicano del Congreso de Estados Unidos, será mayor a la recaudación misma, estimó Dilip Ratha, experto global en temas de migración y remesas.

En un documento de investigación emitido desde Washington, agregó que la recaudación estimada por el impuesto de 3.5% sobre las remesas enviadas desde aquél país puede diluirse cuando las instituciones financieras involucradas en las transferencias encarezcan el costo de operación.

Tal como han advertido otros estudiosos sobre el tema de remesas, Ratha prevé en el análisis que el encarecimiento de los envíos incentivará el uso de canales informales de envío de recursos a las familias de origen, lo que terminará por reducir el monto a gravar y por ende, diluirá la recaudación esperada.

Estima que la aplicación del gravamen dejará “poco menos de 1,000 millones de dólares de recaudación al gobierno de Estados Unidos”.

El papeleo adicional que demandará el cumplimiento de los lineamientos, el mismo pago del impuesto y el hecho de que las remesadoras deben registrar los impuestos y hacer la declaración al órgano fiscalizador generará costos adicionales a las remesadoras e instituciones financieras involucradas, lo que reducirá sus ganancias y encarecerá el servicio.

En sus más de dos décadas de estudios sobre la migración, el autor ha documentado la relevancia que ha tenido el menor costo de los envíos de remesas como un incentivo para utilizar canales formales de transferencia.

De ahí que incluso se colocó como una de las estrategias de reducción de pobreza mundial el ajuste a la baja de las comisiones que cobran las instituciones que se dedican a la transferencia de remesas.

Arriba de 700,000 mdd de remesas en el 2024

Al interior de un análisis especial, titulado Taxing remmitances, the cost of administering a tax on remittances is likely to exceed revenue collection, estimó que en todo el 2024, el flujo mundial de remesas superó los 700,000 millones de dólares con lo que se convirtieron en el mayor flujo neto para los países de ingreso medio y bajo, superando a la inversión privada y las ayudas del sector público.

Este dato es una estimación previa de la suma oficial que darán a conocer el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en sus anuarios globales de remesas que serán divulgados en el transcurso del segundo semestre.

Para ponderar el volumen de estas transferencias en 2024, basta referir que el año previo, los flujos de remesas globales ascendieron a 669,000 millones de dólares, según Banco Mundial. Ambos saldos están lejos de los 128,000 millones que enviaban los migrantes del globo a sus hogares de origen en el año 2000.

Si avanza en EU, otros países buscarán gravarlas

El experto en tema de remesas y migración enfatizó en el documento que “el impuesto de 3.5% sobre los envíos de remesas que está en discusión haría imposible de alcanzar uno de los objetivos de desarrollo humano convenidos por los países del G20 para reducir la pobreza”.

“Más preocupante aún es que si Estados Unidos introduce el gravamen sobre las remesas, muchos otros países seguirán sus pasos y es uno de los elementos que generan gran preocupación y por lo que creemos que será una mala idea”.

Dilip Ratha es experto mundial en remesas e innovación para el financiamiento. Ha sido pionero en investigar temas de migración, bonos de diáspora y es fundador del Programa para la migración y superación de pobreza así como del Instituto Africano de Remesas.

Ratha ha concedido dos entrevistas a El Economista en abril y octubre del año 2024.