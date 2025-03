Señalan a consultor de vender reuniones con Milei

Una investigación de The New York Times sacó nuevas revelaciones sobre el libragate , que involucra al gobierno de Javier Milei. Según reveló el informe del diario, varios empresarios del sector cripto recibieron pedidos de dinero para ver al Presidente.

El medio cita fuentes que involucran al consultor Mauricio Novelli, cercano al mandatario, como la persona que ofrecía reuniones a cambio de dinero. Mencionan un supuesto contrato por 90 millones de dólares en criptomonedas. Fue el organizador de Argentina Tech Forum, realizado en octubre pasado en el que el mandatario dio el discurso de cierre. Según la investigación, el consultor allegado a Milei actuó como intermediario en los pagos. Fuentes hablan de cifras que alcanzaban los u$s 50.000 por un lugar en la lista de oradores y un "meet and greet" con el Presidente. The New York Times citó testimonios de empresarios que asistieron al evento, quienes aseguraron que la presunta reunión privada con Milei se limitó a una foto grupal. Para obtener un contacto más cercano, debían pagar un monto adicional. La nota menciona un audio de Hayden Davis, involucrado en el escándalo de Libra, en el que presuntamente se jacta de su influencia sobre Milei y su entorno. "Todo, desde los tuits de Milei hasta todas las cosas que se presentan de frente, tengo control sobre muchas de esas palancas. Pero tiene un costo", se escucha a Davis en un mensaje enviado a un empresario.