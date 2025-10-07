El riesgo de inflación en la zona euro disminuye

El Banco Central Europeo (BCE) podría tener que reducir ligeramente los costos de financiamiento si aumenta el riesgo de que la inflación sea demasiado baja, pero las tasas de interés son adecuadas en este momento, según afirmaron ayer 06 de octubre, altos cargos del BCE.

El banco central de los 20 países de la zona euro ha recortado las tasas en dos puntos porcentuales completos en el año hasta junio, pero se han mantenido sin cambios desde entonces, mientras el banco debate si bajarlos o mantenerlos en 2.0% actual, ya que la inflación se encuentra ahora en el objetivo.

“Los cambios en la distribución del riesgo también influirán en nuestras decisiones sobre las tasas de interés: un aumento de la probabilidad o la intensidad de los factores de riesgo a la baja reforzaría la idea de que una tasa de interés oficial ligeramente más baja podría proteger mejor el objetivo de inflación a medio plazo”, afirmó el economista jefe del BCE, Philip Lane, en un discurso pronunciado en Fráncfort.

“Por el contrario, un aumento de la probabilidad o la intensidad de los factores de riesgo al alza indicaría que lo adecuado a corto plazo sería mantener la tasa de interés oficial actual”.

Sin embargo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, argumentó que el riesgo de no alcanzar el objetivo de 2.0% se estaba reduciendo, a pesar de que las tensiones comerciales con Estados Unidos mantienen la incertidumbre sobre las perspectivas.

“A medida que ha ido llegando nueva información, el abanico de riesgos para ambas partes se ha reducido”, declaró Lagarde ante los legisladores en Estrasburgo.

Los mercados financieros consideran que no hay prácticamente ninguna posibilidad de que se produzca otro recorte de tasas este año, y los comentarios de Lagarde y del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, no han hecho más que reforzar esas expectativas.

Algunos responsables políticos temen que aún no se haya sentido todo el impacto de los aranceles estadounidenses y que un euro fuerte perjudique a los exportadores.