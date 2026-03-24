Recuperación económica de Alemania, amenazada

La frágil recuperación de Alemania se ve amenazada por las repercusiones de la guerra en Medio Oriente, afirmó ayer 24 de marzo, la ministra de Economía, quien advirtió que el país podría sufrir escasez de combustible en cuestión de semanas.

Katherina Reiche citó estimaciones de institutos económicos que sitúan en unos 40,000 millones de dólares el daño que sufriría la principal economía europea “debido a los elevados precios de la energía y, por supuesto, a la inflación” si la guerra continúa.

En su intervención en la conferencia del sector energético CERAWeek, celebrada en Houston (Texas), Reiche afirmó que “la frágil recuperación de la economía alemana se encuentra en estos momentos bajo presión”.

Según un estudio del instituto económico IW de Colonia, un escenario en el que el crudo Brent cueste 150 dólares el barril supondría un gasto de 80,000 millones de dólares para Alemania y sus industrias de alto consumo energético en un plazo de dos años.

El lunes, los precios del petróleo bajaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que aplazó los ataques contra instalaciones energéticas iraníes, pero volvieron a dispararse ayer 24 de marzo.

Reiche asumió el cargo el año pasado en el gobierno del canciller, Friedrich Merz, quien hizo de la reactivación de la moribunda economía alemana una de sus principales promesas electorales.

Tras tres años de estancamiento, el gobierno esperaba que la economía repuntara y creciera 1.0% en el 2026 pero ahora eso se ve amenazado por el aumento de los costos tras el bloqueo casi total del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el petróleo y el gas.

Reiche también planteó la posibilidad de que haya escasez de combustible en Alemania por primera vez desde el inicio de la guerra.

“No observamos ninguna escasez en términos de volumen, pero si el conflicto no termina, es probable que esto se produzca más adelante, en abril o mayo”, afirmó.

A principios de este mes, Reiche anunció que Alemania liberaría 12% de sus reservas de petróleo para contrarrestar la escalada de los precios mundiales.