Ranking 10: Los estados mexicanos con menores niveles de pobreza

La pobreza en México ha logrado reducirse de manera sustancial en los últimos ocho años, de acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza.

Al corte del 2024 se observó que 3 de cada 10 mexicanos enfrentan algún nivel de pobreza, según cifras reportadas por el Inegi. Esto es casi 10 puntos porcentuales menos que en 2016.

Pese a los avances y la salida de millones de mexicanos de la pobreza, las brechas de desigualdad persisten.

Mientras algunos estados han logrado reducir la pobreza a niveles mínimos, otros tienen más del 65% de su población en pobreza.

Baja California fue la entidad con menor nivel de pobreza de las 32 que tiene el país; con 9.9% de sus habitantes en carencia.

El ranking de estados con menos pobreza lo completaron Baja California Sur y Nuevo León. En general los estados del norte son los que presentan menor población con algún nivel de pobreza.